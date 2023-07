Zaglądamy do wnętrz biura Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej na warszawskiej Woli

Polsko-Niemiecka Izby Przemysłowo-Handlowa przeprowadziła się do nowego biura. Największą przestrzeń zajmuje strefa wypoczynkowo-socjalna, w której odbywają się także spotkania biznesowe. W biurze nie zabrakło wizualnych odwołań do historii.

REKLAMA

Firma Helikon Tworzymy Idealne Biura odpowiadała za prowadzenie wszystkich etapów projektu nowego biura Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Przeprowadzka do nowej siedziby pozwoliła na stworzenie bardziej elastycznych przestrzeni, a większość powierzchni stanowią otwarte przestrzenie.

Najwięcej miejsca w nowym biurze zajmuje przestrzeń wypoczynkowo-socjalna, która z założenia ma być mobilna i łatwa do przearanżowania.

Za pomocą elementów identyfikacji wizualnej, plakatów, tapet, rysunków czy elementów 3d, zostało zamknięte wiele opowieści z historii i kultury oraz współpracy Polski i Niemiec.

„Zmieniamy się razem z naszymi Klientami” – mówi Dr. Lars Gutheil, CEO Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ta idea przyświecała od początku projektowi zmiany biura Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Nowy Prezes, nowe wyzwania, nowe podejście i nowe biuro.

Kiedy w 2019 r. zaczynaliśmy współpracę z Panią Patrycją Szcześniewską z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz z Kamilą Królikowską z Walter Herz jednym z pierwszych kroków było przeprowadzenie badania środowiska pracy, które miało nam odpowiedzieć na zasadnicze pytania - jaką powierzchnię powinno zajmować nowe biuro, jaki układ funkcjonalny byłby najlepszy, jaki jest optymalny sposób pracy – wspomina Tomasz Wincenciak, Projekt Menadżer z firmy Helikon Tworzymy Idealne Biura, odpowiadający za prowadzenie wszystkich etapów projektu.

Nowa powierzchnia, nowy sposób pracy

Większość klientów Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej to firmy nowoczesne, dynamicznie rozwijające się. Nowe biuro AHK jest odzwierciedleniem zmian i dynamicznego rozwoju. Wspiera budowanie wizerunku w oczach klientów, ale także i pracowników.

Najwięcej miejsca zajmuje przestrzeń wypoczynkowo-socjalna, która z założenia ma być mobilna i łatwa do przearanżowania. fot. mat. pras. Helikon

Zastosowane rozwiązania mają na celu stworzenie przyjaznej atmosfery biura, bo to jest niezwykle istotne przy zmianie systemu pracy na hybrydową. Odpowiednia aranżacja przestrzeni biurowej ma ogromny wpływ na motywację i efektywność pracowników. To w jakim biurze na co dzień pracują, pozwala na zbudowanie pozytywnego nastawienia oraz na ergonomię ich pracy.

Podczas prowadzonych badań workplace jednym z głównych haseł jakie się pojawiały była komunikacja i integracja zespołu. Poprzedni układ gabinetowy nie sprzyjał takim interakcjom. Przeprowadzka do nowej siedziby pozwoliła na stworzenie bardziej elastycznych przestrzeni. Oczywiście w nowym biurze znalazły się również gabinety, jednak jest ich zdecydowanie mniej. Większość powierzchni stanowią otwarte przestrzenie typu open space, dosycone salami konferencyjnymi i budkami telefonicznymi, pełniącymi również funkcje miejsc spotkań. – mówi Tomasz Wincenciak.

Najwięcej miejsca zajmuje przestrzeń wypoczynkowo-socjalna, która z założenia ma być mobilna i łatwa do przearanżowania. To w tej strefie odbywają się spotkania biznesowe oraz integracyjne.

Wizerunek biura

Dzięki współpracy zespołów AHK i Helikon stworzony został unikalny wystrój, który wzmocnił zamierzony wizerunek Izby. W przestrzeniach, za pomocą elementów identyfikacji wizualnej, plakatów, tapet, rysunków czy elementów 3d, zostało zamknięte wiele opowieści, najsłynniejsze wydarzenia z historii i kultury oraz współpracy Polski i Niemiec.

W przestrzeniach, za pomocą elementów identyfikacji wizualnej, plakatów, tapet, rysunków czy elementów 3d, zostało zamknięte wiele opowieści, najsłynniejsze wydarzenia z historii i kultury oraz współpracy Polski i Niemiec. fot. mat. pras. Helikon

Zgodnie z obecnymi standardami dotyczącymi ochrony przyrody i klimatu nie mogło zabraknąć w nowym biurze ekologicznych rozwiązań. Od takich powszechnych jak, zastosowanie filtrów do wody, w celu uniknięcia zakupu olbrzymich ilości wody butelkowanej czy stworzenie w lodówce półki sharingowej na jedzenie, po zastosowanie mebli wykonanych z przetworzonych odpadów i nadających się w przyszłości do ponownego recyklingu.

Ideą Pana Larsa Guthiel i Helikon było uzyskanie miejsca do pracy, które nie tylko z każdego kąta zachęca i nęci historycznymi „smaczkami” i ciekawostkami, ale także wpisuje się w otaczający klimat dzielnicy Wola. Spacerując po biurze można bez końca rozwijać opowieści na temat współpracy Polski i Niemiec.