Zaglądamy do wnętrz hotelu Royal Tulip Sand w Kołobrzegu. Za projektem MIXD

Pierwszy hotel międzynarodowej sieci w Kołobrzegu dla gości dostępny jest od czerwca tego roku. Za sprawą generalnego remontu hotel kusi niebanalnymi wnętrzami projektu MIXD.

Studio MIXD zaprojektowało dla Zdrojowa Invest & Hotels wnętrza pięciogwiazdkowego hotelu Royal Tulip Sand.

Royal Tulip Sand to nowa odsłona kołobrzeskiego obiektu wcześniej znanego pod nazwą Sand Hotel.

Stylowe, powściągliwe morskie inspiracje przewijają się w różnych elementach hotelowego wnętrza: od granatowego obicia foteli, przez beżowe płytki i wykładziny po rattanowe meble.

– Gość pierwszego polskiego hotelu francuskiej marki Royal Tulip nie będzie miał ani przez chwilę wątpliwości, gdzie jest i co go tu przywiodło – stwierdza Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny studia MIXD. Ten hotel jest zdecydowanie nadmorski, resortowy, komfortowy, z największymi pokojami w Kołobrzegu – idealny dla tych, co kochają morze i wracają nad nie co roku, dla tych, którzy cenią sobie elegancję, jakość, przyjemne doznania i wygodę. Wnętrza kołobrzeskiego Royal Tulip są mocno zanurzone w nadmorskim krajobrazie, kolorach, klimacie, ale nie są to skojarzenia zbyt oczywiste i nachalne. Warto też zauważyć, że mówiąc „morze” mamy tu zdecydowanie na myśli Bałtyk z jego ciemno-grantową tonią, piaszczystymi plażami i wydmami porośniętymi sosnowym lasem.

Royal Tulip Sand to nowa odsłona kołobrzeskiego obiektu największej polskiej resortowej sieci hoteli Zdrojowa Hotels. Wcześniej znanego polskim i zagranicznym gościom pod nazwą Sand Hotel. – Za sprawą generalnego remontu hotel zyskał wyjątkowe i niebanalne wnętrza. Goście będą mogli oddać się błogiemu wypoczynkowi w Sand Wellness, a także ponownie skosztować potraw w restauracji Sandacz wielokrotnie nagradzanej i wyróżnionej w przewodniku Gault&Millau – podsumowuje Łukasz Gendera, dyrektor Royal Tulip Sand.

Niedaleko od morza

W całym hotelu – od recepcji po pokoje przewijają się meble i elementy wyposażenia wykonane z rattanu. Wyplatane fotele i krzesła, ażurowe przesłony dzielące pokoje na strefy funkcjonalne, wypełnienia frontów mebli, nawet numery pokoi i wnętrzarskie dodatki - słoneczny, ciepły kolor rattanowych plecionek przypomina wakacje i przywodzi na myśl najpiękniejsze momenty lata.

Mamy też wiele elementów w odcieniach beżu. Ten kolor plażowego piasku (obecny m. in. na trawertynowych posadzkach oraz na dywanowych wykładzinach) uspokaja, koi zmysły, daje odpocząć oczom. Mamy tu granat morskich fal, ale utrzymane w tym kolorze welurowe tapicerki foteli są bardziej w klimacie boho, niż glamour. Mamy wreszcie sporo detali z mosiądzu – zupełnie niczym na pokładach eleganckich jachtów. Ani przez chwilę nie zapominamy, że jesteśmy w Kołobrzegu, a więc jak sama nazwa wskazuje – niedaleko od morza. Jeśli zaś chcemy być bardzo precyzyjni – w odległości krótkiego, kilkuminutowego spaceru jednym z kołobrzeskich deptaków, wiodących w kierunku plaży.

Indywidualny styl