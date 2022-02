Zaglądamy do wnętrz Nine's Roberta Lewandowskiego

Zabytkowe mury XIX-wiecznej warzelni, a w środku niezwykłe miejsce, którego goście mogą i dobrze zjeść, i poczuć atmosferę sportowych rozgrywek - taki jest Nine's Restaurant & Sports Bar Roberta Lewandowskiego, którego wnętrza zaprojektowało 370studio.

Nine's Resturant & Sports Bar działa na terenie Browarów Warszawskich od niespełna pięciu miesięcy. Lokal od otwarcia wzbudzał zainteresowanie, nie tylko ze względu na swoją wyjątkową lokalizację (cztery poziomy zabytkowej XIX-wiecznej Warzelni będącej sercem nagradzanej inwestycji Browary Warszawskie spod kreski JEMS Architekci), ale także dlatego, że sygnowany jest przez samego Roberta Lewandowskiego. I jak przystało na miejsce, którego udziałowcem jest najsłynniejszy obecnie polski piłkarz, każdy metr kwadratowy Nine's wypełniony jest odniesieniami do świata sportu.

Telebimy, neony i... trybuny sportowe

Projektanci z pracowni 370studio odpowiedzialnej za projekt wnętrz podzielili lokal na kilka stref. Na poziomie pierwszym zlokalizowali sportsbar z prawdziwego zdarzenia, którego centralnym punktem jest ośmiokątny bar nawiązujący wyglądem do bokserskiego ringu.

Wokół baru ustawiono plastikowe siedziska niczym trybuny widzów, a pod sufitem zawieszono telebimy równoległe do każdej krawędzi heksagonalnego blatu. W przestrzeni sportsbaru pełno jest zresztą telewizorów, w których kibice mogą śledzić sportowe wydarzenia, neonów oraz pamiątek i akcesoriów sportowych, które tutaj pełnią rolę klimatycznych dekoracji.

Parter i pierwsze piętro zostały przeznaczone na restaurację z szerszym menu. Wystrój wciąż nawiązuje do świata sportu, ale robi to w bardziej subtelny sposób. Piętro drugie to natomiast prawdziwa gratka dla każdego fana sportu. Architekci zaprojektowali tutaj przestrzeń eventową z ogromnym na całą ścianę telebimem i... prawdziwymi trybunami sportowymi.

Duch sportu w zabytkowych murach

Za niezwykły klimat miejsca odpowiadają znajdujące się na każdym kroku nawiązania do sportu. Podłoga w Nine's ma nakreślone linie boiska, pomocniki kelnerskie stylizowane są na szafki sportowe, żyrandole udekorowano gwizdkami sędziowskimi, na ścianach wiszą koła gimnastyczne, rakiety do tenisa i narty, a pod sufitem - instalacje stworzone z lotek do badmintona i autentyczny kajak przyzdobiony zielenią.

Nie mogło również zabraknąć ukłonu w stronę samego Roberta Lewandowskiego. Inicjały piłkarza wraz z numerem, pod jakim gra zarówno w reprezentacji Polski, jak i w zespole Bayern Monachium - RL9 - znalazły się na stolikach w lokalu.

Unikalną atmosferę miejsca tworzy także sama lokalizacja. Zabytkowy budynek Warzelni i jej ceglane odrestaurowane mury dodają sportowym wnętrzom przytulności i elegancji. Tutaj atmosfera dawnych czasów miesza się ze współczesną kulturą sportową.

Jak przyznają autorzy projektu wnętrz, planowanie lokalu gastronomicznego w zabytkowym budynku było nie lada wyzwaniem. Prace nad projektem trwały, bagatela, trzy lata, odbywając się równoległe do projektu architektonicznego oraz rewitalizacji budynku. Efekt jest jednak spektakularny.