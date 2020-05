Zaglądamy do wnętrz pierwszego w Polsce Hilton Resort

Powstały w Świnoujściu Hilton Resort to pierwszy w Polsce obiekt marki Hilton Resort, a także pierwszy w naszym kraju hotel sieci Hilton z certyfikatem LEED. Zajrzeliśmy do wnętrz niedawno otwartego obiektu.

W maju ponownie otwarto w Polsce hotele i obiekty z miejscami noclegowymi. Przy okazji warto wspomnieć o udostępnionym niedawno do dyspozycji gości pierwszym w kraju hotelu „Hilton Resort”, należącym do znanej na całym świecie sieci hoteli Hilton. Jest to również pierwszy obiekt tej sieci w Polsce zbudowany zgodnie z certyfikatem ekologicznym LEED. Zlokalizowany w Świnoujściu, oferuje swoim gościom pobyt w bezpośrednim sąsiedztwie naturalnej plaży, ze wspaniałym widokiem na Bałtyk. Do dyspozycji jest aż 173 pokoi i apartamentów, każdy z prywatnym balkonem.

Styl hotelu można opisać jako eleganckie art-deco, łączące stonowane kolory z wyrafinowanymi fakturami i materiałami najwyższej jakości. - Projekt Hilton Resort jest ściśle związany z otoczeniem. Wygląd budynku i jego wnętrz został zainspirowany morzem. W przestrzeni dominują zaokrąglone, faliste kształty oraz naturalne kolory ziemi i morskiej flory. Te spójne, ale intrygujące formy, kolory i faktury, zastosowane w całym obiekcie, dają poczucie komfortu, pozwalając jednocześnie postrzegać przestrzeń w sposób wielowymiarowy - mówi Łukasz Pisarek, główny architekt Zdrojowa Invest. W wielu miejscach pojawiły się materiały hiszpańskiej marki Cosentino.

Urządzony z najwyższą starannością, Hilton Resort & SPA stanowi idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie chwile relaksu w otoczeniu sztuki i światowej klasy designu. Aby zapewnić poczucie luksusu wśród materiałów najwyższej jakości, wiele powierzchni w hotelu zostało pokrytych konglomeratem kwarcowym Silestone by Cosentino, w jednym z jego najbardziej eleganckich odcieni - Eternal Calacatta Gold. Materiał ten, zastosowany na wielu płaszczyznach o łącznej powierzchni blisko 700 m2, stworzył w połączeniu z różnorodnymi teksturami i ciepłymi tonami drewna niezwykle stylową przestrzeń.

Podczas wizyty w hotelu warto zwrócić uwagę na niecodzienny sposób obróbki materiału. Zgodnie z głównymi założeniami projektowymi większość struktur w hotelu ma zakrzywioną formę przypominającą falę. Te organiczne kształty otulono białym konglomeratem kwarcowym z szaro-złotą żyłą, osiągając tym samym wyjątkowy efekt gry światła i objętości.

Konglomerat kwarcowy został wybrany do wielu zastosowań; od blatów łazienkowych w pokojach i toaletach, powierzchni pokrywających bary, bufety i recepcję, po ekskluzywne wykończenia stolików kawowych lub paneli pionowych.

- Projekt musiał spełniać najwyższe wymagania estetyczne, a jednocześnie zapewniać trwałość wdrożonych rozwiązań i produktów. Aby to osiągnąć, po etapie projektowania wszystkie propozycje materiałów zostały zweryfikowane przez wykonawców. W wyniku tego procesu niektóre elementy z kamienia naturalnego zostały zastąpione przez Silestone, szczególnie ze względu na jego właściwości i odporność na czynniki zewnętrzne - dodaje Łukasz Pisarek.