Zaglądamy do wnętrz Restauracji Tarasowej w Hali Stulecia

Najbliższe otoczenie Hali Stulecia, obiektu wpisanego na listę UNESCO, zainspirowało architektów z pracowni CUDO STUDIO do stworzenia projektu Restauracji Tarasowej. Lokal miał oficjalne otwarcie na początku tego miesiąca.

Na początku czerwca we Wrocławiu ruszyła Restauracja Tarasowa.

Zlokalizowany w Hali Stulecia, obiekcie wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, lokal urzeka wyważoną aranżacją oraz zachwycającym widokiem na Pergolę i fontannę.

Podstawowym założeniem projektu jest zatarcie granicy między wnętrzem restauracji, a Pergolą.

Za projekt odpowiada wrocławska pracownia CUDO STUDIO.

Przywrócona została transparentność całego założenia poprzez odsłonięcie obu witryn - wewnętrznej i zewnętrznej. Architekci postanowili wykorzystać system otwierania elewacji i wpuścić do wnętrza nie tylko powietrze, lecz również zieleń i całe wrażenie przebywania w kompleksie Hali Stulecia.

Widok na Pergolę

Najważniejszą stroną lokalu jest jednak sam widok na Pergolę i fontannę. Przy witrynie postawiono na eleganckie i mięsiste kurtyny w dość niecodziennym ustawieniu - dzięki ułożeniu ich prostopadle do przeszkleń pozwala na niezakłócony odbiór założenia Maxa Berga i zezwala na jego płynne wejście do środka konceptu. Materiał, oprócz walorów akustycznych oraz estetycznych, pełni również funkcję przegród między stolikami - daje poczucie intymności i pozwala na swobodne aranżowanie większych bądź mniejszych rezerwacji wzdłuż witryn.

- Ważnym elementem towarzyszącym nam od początku pracy koncepcyjnej było przedłużenie i podkreślenie układu tarasowego całości terenu - włącznie z restauracją. Projekt wprowadza dodatkowy taras w środku restauracji. Takie rozwiązanie pozwala na wyraźniejszą interpretację kaskadowego układu całości założenia - przyznają architekci z pracowni Cudo Studio.

Otoczenie Hali Stulecia inspiracją dla projektu

W poszukiwaniu materiałów do projektu architekci skupili się jedynie na najbliższym otoczeniu Hali Stulecia. Miętowo-szary odcień zasłon dobrany został do kolorystyki charakterystycznych kolumn, złoty kolor akcentów to inspiracja z przeszklenia kopuły Hali, zaś płyty z jasnego lastryko, z zielonymi drobinkami, pozwoliły nam na przemycenie do wnętrza jeszcze większej ilości zieleni i nawiązują do wszechobecnej natury widocznej na Pergoli. Drewno w głębokim i dojrzałym odcieniu dodaje restauracji przytulności i szlachetności.

Materiały są nawiązaniem do tego co zastane, ale forma i funkcja są bardzo współczesne. To restauracja naszych czasów, nie tylko pod kątem wystroju lecz również sposobu funkcjonowania. Jest niesamowicie kompatybilna i daje wiele możliwości ustawienia i łączenia poszczególnych stref. Dlatego znajdziemy tu miejsce na każdą okazję, od eleganckiej kolacji we dwoje, po dużą rezerwację na celebrowanie ważnych chwil w gronie najbliższych.

Jak przyznają autorzy projektu, tworzenie koncepcji Restauracji Tarasowej było wyjątkowe pod wieloma względami. Nie tylko dlatego, że jest to obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, czy też dlatego, że jest to lokal, który dosłownie nie ma ani jednej ściany i jest w całości przeszklony - ale głównie dlatego, że jego nowi projektanci osadzili współczesny projekt w kontekście historycznym tego miejsca. To było największym wyzwaniem. Jest to prawdziwe miejsce spotkań, między innym dlatego dominantą całego założenia jest długi, elegancki bar, na długie wieczorne rozmowy.