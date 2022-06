Mają takie tytuły jak Taniaksiążka.pl, Bee.pl i Wydawnictwokobiece.pl. A teraz też nowe biuro w starej fabryce. Zaglądamy do Wydawnictwa Glosel w Białymstoku. To efekt współpracy Pik Studio z Tauart.

Wydawnictwo Glosel ma nową siedzibę w starej fabryce w Białymstoku.

Za projektem wnętrz stoi warszawska pracownia Pik Studio przy współpracy z Tauart.

Architekci postawili na odważne kształty i kolory.

- Projekt wnętrz Wydawnictwo Glosel był dla nas nie lada wyzwaniem, a zarazem jednym z naszych ulubionych projektów. Szczególnie, że sam projekt oraz jego realizacja tworzyliśmy w szczycie epidemii Covid-19. Właściciele spółki zaufali nam. Chcieli czegoś nowego, pozytywnego, oraz funkcjonalnego – opowiada Kuba Kasprzak, architekt i współwłaściciel PIK Studio.

Odważne kształty i kolory

Biuro o pow. ponad 1 tys. mkw. mieści się w Białymstoku w starej fabryce. - Najtrudniejszym zadaniem było zestawienie funkcjonalne oraz logistyczne, jak zaprojektować przestrzeń do pracy dla dużej liczby osób tak, aby ze sobą pracowały w symbiozie i każdy pracownik czuł się dobrze. Postawiliśmy na odważne kształty i kolory – nadmienia Kasprzak.

Mają takie tytuły jak Taniaksiążka.pl, Bee.pl i Wydawnictwokobiece.pl. A teraz też nowe biuro w starej fabryce, fot. Pik Studio

Głównym sercem wydawnictwa jest recepcja oraz foyer przy wejściu głównym. Foyer to świat książek.

- Zaprojektowana przez nas biblioteka pełni funkcję prezentacji wydanych książek oraz nagród. Jest to miejsce chilloutu oraz przestrzeń, gdzie klienci mogą przystanąć na chwilę przed spotkaniem – podkreśla architekt.

Wydawnictwo podzielono na dwa skrzydła. - Część po lewej stronie recepcji to droga do wydawnictwa kobiecego i pani prezes, z kolei po prawej stronie recepcji to królestwo prezesa. Całość połączona jest pomarańczową wstęgą w postaci wykładziny. W każdej z części mamy przestrzenie zarówno konferencyjne, jak i socjalne. Są też salki tematyczne np. dla Bee.pl powiązane z pszczołami. Jest także sala konferencyjna w której ściany pokryto książkami od góry do dołu – opowiada architekt.

Wydawnictwa Glosel w Białymstoku. To efekt współpracy Pik Studio z Tauart, fot. Pik Studio

Pracownicy mają tez do dyspozycji budki telefoniczne. Na wejściu zlokalizowano dużą garderobę w postaci otwartej książki. - Gabinety prezesów to świat podróży, którymi są zafascynowani, stąd pomysły na rysunki tapety, które pieczołowicie projektowaliśmy w detalu – nadmienia Paweł Pałkus, architekt i współwłaściciel PIK Studio.

Współpraca z Tauart

Zwieńczeniem projektu Pik Studio była współpraca z artystami z Tauart, którzy zaprojektowali i wykonali płaskorzeźby, zwieńczając tym samym projekt pracowni.

12 płaskorzeźb w najróżniejszych formach i kolorystyce, wkomponowanych we wnętrze biura nadaje projektowi indywidualny charakter. – Tym samym pokazuje, że nie trzeba wieszać na ścianie tylko fotografii czy też reprodukcji obrazów, a można otworzyć się na nową sztukę, oraz promować młodych artystów. Co jest powszechne za granicami naszego kraju – nadmienia Kasprzak.

Filozofia Tauart to recycling. Materiał do drewnianych kompozycji przestrzennych jest odzyskiwany z odpadów od zaprzyjaźnionych warsztatów stolarskich. Artyści z Tauart pobudzają zmysły. Lubią wielkość, kolor i formę – co widać także w projekcie dla Wydawnictwa Glosel.