Zainspirowana naturą kolorowa Strefa Rodzica powstała w białostockim szpitalu

Na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku powstała kolorowa Strefa Rodzica. We wnętrzach królują nawiązania do natury i lasu, a przestrzeń składa się z trzech części: części edukacyjnej dla starszych dzieci, kącika do zabawy dla maluchów oraz miejsca z miękką kanapą i telewizorem stworzonego z myślą o rodzicach.

To już druga taka strefa w Białymstoku. Dzięki tej realizacji z przyjaznej i kolorowej przestrzeni będzie mogło skorzystać nawet 3000 dzieci rocznie.

Zaadaptowane zostały przestrzenie dawnej świetlicy. Inspiracją do projektu pozostawała natura i las.

Program jest realizowany i w całości finansowany przez firmę Budimex SA.

„Strefa Rodzica. Budimex dzieciom” jest ogólnopolskim projektem prowadzonym i w całości finansowanym przez firmę Budimex SA. Celem projektu jest tworzenie specjalnych miejsc na dziecięcych oddziałach polskich szpitali, gdzie mali pacjenci mogą spędzać czas z rodzicami oraz odkrywać świat… poprzez zabawę. Udostępnianie dzieciom takich kolorowych i przyjaznych przestrzeni wpływa na poprawę ich komfortu oraz przyspieszenie procesu rekonwalescencji.

Rocznie na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w Białymstoku leczonych jest około półtora tysiąca dzieci. Na początku 2021 roku sale szpitala zostały gruntownie wyremontowane dzięki funduszom unijnym oraz wsparciu samorządu województwa podlaskiego. Dziś Budimex oddaje kolejny fragment przestrzeni – pokój „Strefy Rodzica”.

– To już 35 Strefa, którą przekazujemy w ramach programu społecznego „Strefa Rodzica. Budimex dzieciom”. Jest on dla nas ważny, gdyż pozwala realnie wpływać na poprawę warunków, w których rodzice spędzają czas wspólnie z dziećmi będącymi w trakcie hospitalizacji. Pobyt w szpitalu wiąże się z czasową i częściową rozłąką z rodziną, funkcjonowaniem w nieznanym sobie otoczeniu, co nie jest łatwe dla dzieci. Pomieszczenia, które przygotowujemy są kolorowe i przyjazne, łatwiej w nich jest choć na chwilę zapomnieć o trudnym czasie i okolicznościach, którym w danej chwili stawiają czoła. W tej Strefie Rodzica będą dodatkowo odbywały się codzienne zajęcia dydaktyczne, wspomagające dochodzenie do zdrowia i proces rehabilitacji. To nasza druga „Strefa Rodzica” w Białymstoku, pierwsza powstała w 2013 roku w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej. Cieszymy się, że możemy pomóc – mówi Aldona Orłowski, Dyrektor Biura Rekrutacji, Rozwoju i Komunikacji w Budimeksie.

Na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej zaadaptowane zostały przestrzenie dawnej świetlicy. Inspiracją do projektu pozostawała natura i las. W ramach prac skupiono się na kwestiach estetycznych i funkcjonalnych, przede wszystkim dekoracji i zabezpieczeniu ścian. W ten sposób przygotowane zostało pomieszczenie składające się z trzeb obszarów: części edukacyjnej dla starszych dzieci, kącika do zabawy dla maluchów oraz miejsca z miękką kanapą i telewizorem stworzonego z myślą o rodzicach. Z przygotowywanej Strefy Rodzica będzie mogło skorzystać nawet na 3000 beneficjentów w skali roku.

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa i w trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu, oddanie wyremontowanych przestrzeni odbyło się eksternistycznie. Zorganizowane zostało spotkanie prasowe przed budynkiem Szpitala realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.