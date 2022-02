Zajrzeliśmy do nowego showroomu Decoroom we Wrocławiu

Pracownia projektowa Decoroom, mająca na swoim koncie prawie 3 tys. realizacji otworzyła pokazowe studio we Wrocławiu.

We Wrocławiu otwarte zostało studio pokazowe Decoroom, które oferuje 260 mkw. powierzchni ekspozycyjno-biurowej. Wszystkie pomieszczenia urządzone są tak, jak przykładowe mieszkanie.

Autorka projektu wnętrz showroomu jest Joanna Węgłowska, dyrektor oddziału wrocławskiego Decoroom.

Showroom Decoroom to nowe miejsce na mapie Wrocławia. Tu każdy, kto planuje urządzić swoje mieszkanie może spotkać się z architektem, ale też na żywo zobaczyć gotowe projekty wnętrz, całą gamę materiałów wykończeniowych oraz bogatą ofertę wyposażenia.

Showroom we Wrocławiu to drugie, po Warszawie, pokazowe studio znanej i cenionej pracowni projektowej Decoroom, która ma na swoim koncie prawie 3000 realizacji. To miejsce zlokalizowane w ścisłym centrum i stworzone z myślą o budowaniu pozytywnych relacji z klientami. W pełni oddaje on też filozofię firmy, która zakłada systemowe świadczenie usług i obejmuje cały proces działania – od projektu po realizację.

- Nasza usługa wykończenia pod klucz cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku nieruchomości, dlatego postanowiliśmy poszerzyć profil działalności Decoroom o kolejne polskie miasto. Padło zatem na Wrocław, gdzie zależało nam na stworzeniu przestrzeni pokazowej w centrum miasta, w jego dobrze skomunikowanej części. Wszystko po to, by nasi klienci z tej części Polski również mogli w pełni korzystać z kompleksowej usługi, którą oferujemy. Showroom Decoroom jest miejscem, gdzie można wybrać materiały wykończeniowe i się zainspirować. Tu wszystko jest pod ręką – wystarczy przyjść i wspólnie z architektem wnętrz odpowiedzialnym za projekt, wybrać odpowiedni pakiet dostosowany do swoich potrzeb – wyjaśnia Adam Budzyński, prezes Decoroom.

- Showroom we Wrocławiu to 260 mkw. powierzchni ekspozycyjno-biurowej. Przestrzeń z ekspozycją materiałów wykończeniowych jest wspólna dla wszystkich pakietów. Same materiały podzielone są kategoriami, tak aby klienci mieli pełen przegląd produktów z każdej dziedziny. Ta przestrzeń jest doskonale doświetlona zarówno światłem dziennym, jak i specjalistycznymi lampami o zmiennej temperaturze barwowej tak, aby klienci mogli widzieć różnice w materiałach w zależności od zmiennego oświetlenia – mówi Joanna Węgłowska, dyrektor oddziału wrocławskiego Decoroom oraz autorka projektu wnętrz showroomu.

Przestrzenie ekspozycyjne

We wrocławskim showroomie Decoroom można obejrzeć materiały wykorzystywane do aranżacji wnętrz. Podłogi, płytki, ceramikę, armaturę i inne elementy pomagają dobrać architekci odpowiedzialni za stworzenie indywidualnego projektu wnętrza. Jego realizacją zajmie się zaś ekipa nadzorowana przez koordynatora prac wykończeniowych, który czuwa nad przebiegiem i terminowością prac.