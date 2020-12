Zajrzeliśmy do wnętrz nowo otwartego hotelu Crowne Plaza. To projekt Tremend

Eklektyczne, nasycone i tętniące rytmem miasta - takie są wnętrz nowo otwartego hotelu Crowne Plaza w warszawskim Warsaw HUB. Za ich projekt odpowiada pracownia Tremend.

REKLAMA

Zrealizowany przez Ghelamco nowoczesny, wielofunkcyjny HUB na warszawskiej Woli to miejsce, obok którego nie można przejść obojętnie. Dwa wieżowce połączone pomostem kryją w sobie centra konferencyjne, strefy relaksu, hotele i powierzchnie biurowe. Jego wnętrza są równie spektakularne, co bryła. Niedawno otwarto tu jeden ze znajdujących się w centrum hoteli: Crowne Plaza. Projekt jego wnętrz powierzono doświadczonej w podobnych realizacjach warszawskiej pracowni Tremend.

Części wspólne są odzwierciedleniem tętniącego życiem miasta. Są nasycone, pełne koloru i eklektyczne. Charakteryzuje je bogactwo materiałów wykończeniowych i wyjątkowa dbałość o detal – nie znajdziemy tu przypadkowych elementów dekoracyjnych. Zobaczymy za to pięknie wykończone bary – poczynając od spektakularnego baru przy lobby, wykończonego białym konglomeratem i „ukoronowanego” imponującym stelażem w kolorze miedzi, bary restauracyjne, a także Sky Bar na ostatnim piętrze hotelu.

Warto również zwrócić uwagę na meble – miękka skóra, przyjemne w dotyku tkaniny połączone z subtelnym rysunkiem trwałych i wytrzymałych stołów. Czerń blatów tworzy połączenie idealne z ciepłym brązem siedzeń i odcieniem starego złota, widocznym na lampach i detalach mebli. Centrum konferencyjne zostało natomiast utrzymane w duchu lifestylowym. Przywodzi ono na myśl skojarzenia z nowoczesnym centrum dowodzenia, wypełnionym nowymi technologiami, a jednocześnie przytulnym.

We wnętrzach hotelu zastosowano materiały najwyższej jakości, tak by odzwierciedlić wielkomiejski charakter miejsca i wyjść naprzeciw oczekiwaniom gości z całego świata. Designerskie oświetlenie, duża ilość naturalnej zieleni, starannie wybrane meble - wszystko to tworzy spójną, nowoczesną całość.

Motywem przewodnim we wnętrzach Crowne Plaza jest Wisła, jej wyjątkowa dzika natura, słońce i piasek nadwiślańskich plaż. Szacunek do natury w realizacji przejawia się nie tylko w nawiązaniach do przyrody, ale także w świadomym doborze materiałów. W aranżacji wykorzystano między innymi konglomerat kwarcowy Silestone, wyprodukowany przez firmę Cosentino.

- Zdecydowaliśmy się na wybór materiału Silestone, ponieważ po pierwsze zależy nam na współpracy z producentami, którzy szanują środowisko naturalne, a po drugie - materiał idealnie wpisał się w naszą koncepcję związaną z motywem przewodnim projektu. Jego przeżylenia przypominają kształtem rzekę, która znalazła się w centrum naszej realizacji - wyjaśnia architekt Magdalena Federowicz-Boule, prezes zarządu Tremend.