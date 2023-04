Zakakująca i nieoczywista. Taka jest siedziba gigantów z Bird&Bird w warszawskim wieżowcu

Bird&Bird to gigant w zakresie ochrony własności intelektualnej, IT, cloud computingu. Ludzie poważni z dzikością w sercach. I nową przestrzenią biurową w warszawskim biurowcu Central Point. Taką, która musiała być zdecydowanie większa i odpowiadać specyfice pracy prawników.

Bird&Bird postawił na nową siedzibę w warszawskim biurowcu Central Point.

Do projektu zaproszono pracownię workplace.

Bogusz Parzyszek z workplace: "Ma być zaskakująco, nieoczywiście i powodować przyśpieszone bicie serca. Czyli tak, jak działają prawnicy w IT".

Powroty do biur dla Bird&Bird mają być wyczekiwane bardziej niż włoskie wakacje. Zapadła ostateczna decyzja: nową siedzibą Bird&Bird będzie budynek Central Point. Trzy piętra przestrzeni o łącznej powierzchni około 2,2 tys. mkw. z widokiem na samo serce Warszawy. Do projektu zaproszono pracownię workplace.

Zaskakująco, nieoczywiście i z pazurem

Aby dorównać poziomem panoramie, trzeba było ustalić równie spektakularne motywy estetyczne. Zgodziliśmy się jednogłośnie. Ma być zaskakująco, nieoczywiście i powodować przyśpieszone bicie serca. Czyli tak, jak działają prawnicy w IT - wspomina Bogusz Parzyszek z workplace.

Minimalizm kancelaryjny połączono z mocnymi barwami oddającymi młodość zespołu. Bazowe biele, szarości i grafity uzupełniono o głębokie granaty oraz winne czerwienie. Przestrzeń ożywiła się dzięki akcentom w kolorach ziemi czy złamanego różu. Całość przyprószono ocieplającym drewnem. Synergiczna współpraca tradycji ze świeżością spojrzeń B&B nie mogła znaleźć mocniejszego wyrazu.

Minimalizm połączono z mocnymi kolorami.Bazowe biele, szarości i grafity uzupełniono o głębokie granaty oraz winne czerwienie, fot. Adam Grzesik

Ogrom merytorycznej czułości włożono w samo serce biura: strefę networkingową. Centralna część biura wymagała adekwatnej aranżacji. Tak, aby stwarzać miejsce sprzyjające i spontanicznym interakcjom, i zaplanowanym integracjom. Odprężeniu służą huśtawki, zatapiające w swojej miękkości sofy oraz spora dawka zieleni. Na ziemi, ścianach i sufitach filtrują powietrze pąki roślin.

Efektywność to rezultat wielu czynników. A Workplace bezdyskusyjnie o wszystkie zadbało. Prawnicy zasiadają teraz w ergonomicznych fotelach przy biurkach o regulowanej wysokości blatu. Skupieniu sprzyjają panele ścienne gwarantujące komfort akustyczny. Pisma sądowe jeszcze nie były w tak dobrych rękach.

Intuicyjna nawigacja w przestrzeni

Strefa klienta to pierwsze miejsce, z którym spotykają się goście B&B. Dlatego też rozwiązania projektowe miały przyciągać oko. Zatrzymywać uwagę. I subtelnie pozwalać na intuicyjną nawigację w przestrzeni. Tę ułatwiają sufity osłonięte burgundem, wskazując drogę do strefy business lounge. Ta usytuowana została tak, aby dawać pierwszeństwo widokom panoramy centrum Warszawy widzianej z wysokości 70 metrów. Na ścianach znalazły się eleganckie lustra, unowocześniając i powiększając optycznie przestrzeń.

Bird&Bird w Central Point zajmuje trzy piętra przestrzeni o łącznej powierzchni około 2,2 tys. mkw. z widokiem na samo serce Warszawy, fot. Adam Grzesik

Jako studio zorientowane na dobrostan ludzi i planety zadbano o to, aby meble z poprzedniego biura zyskały drugie życie. Blaty ze sprasowanych plastikowych odpadów, naturalne i odnawialne materiały, pozbawione bitumu wykładziny. To był must have.

14 miesięcy. Tyle czasu zajęło nam zaskoczenie branży. Od dbałości o zgodę z filozofią less waste, przez zrozumienie potrzeb pracowników, po transparentne przeprowadzenie prac wykończeniowych dzięki formule Open Book by @Savills. Wszystkie te elementy wpłynęły na wykreowanie koherentnej z tożsamością B&B wizytówki. Wizytówki reprezentującej klasę na cztery strony świata - podsumowuje Parzyszek.

Wielkość: 2,2 tys. mkw.

Czas trwania procesu: 14 miesięcy

Lokalizacja: Warszawa, Central Point, Marszałkowska 107

Autorzy projektu zarząd: Dominika Zielińska, Bogusz Parzyszek; zespół projektowy: Ewa Jędras, Aleksandra Czarnecka

Prowadzenie projektu po stronie Workplace: Aleksandra Czarnecka

Wizualizacje: Paweł Deroń

Wsparcie projektu: Katarzyna Gajewska-Kulma, Aleksandra Piotrkowicz, Weronika Pariaszewska

Spacebranding & wayfinding: Damian Bieniek

Zdjęcia: Adam Grzesik

Tekst: Saints. Copywriters and The Advertising Orchestra