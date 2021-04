Zanieczyszczeniem hałasem, czyli jak zadbać o akustykę we wnętrzach

25 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Warto poznać pomysły jak szybko poprawić wnętrze, by jego akustyka była przyjazna dla ucha i zdrowia.

Nadmierny hałas jest jednym z największych problemów codziennego życia. Choć wiele osób nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, bowiem nie mamy nawyku oceniania naszego otoczenia akustycznego.

Hałas szkodliwy dla naszego zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Komisja Europejska od lat alarmują: hałas jest drugim największym problemem w Europie, po zanieczyszczeniu powietrza. Według danych 44% mieszkańców UE narażonych jest na hałas. Głównie jest to hałas pochodzący z transportu. Ale ten codzienny hałas spotykany w budynkach użyteczności publicznej czy mieszkaniach jest nie mniej uciążliwy.

O tym, że nadmiernie dźwięki są szkodliwe dla zdrowia nie trzeba nikogo przekonywać. Efekt rozdrażnienia, zmęczenia, braku koncentracji zauważa każdy, kto choć 15 minut spędzi w hałaśliwym otoczeniu. Badania WHO podają jednak głębsze dla naszego zdrowia negatywne skutki. Jak wyjaśnia dr Zsuzsanna Jakab, dyrektor regionalna WHO na Europę zanieczyszczenie hałasem w miastach i miasteczkach rośnie, a nadmierny hałas to więcej niż uciążliwość, zagraża zdrowiu bowiem przyczynia się do chorób układu krążenia.

Walka z hałasem: obserwacja otoczenia

Zacząć musimy od tego, na co zazwyczaj w ogóle nie zwracamy uwagi, czyli od obserwacji otoczenia w którym przebywamy. Mówiąc w uproszczeniu warto posłuchać wnętrz, w których spędzamy 90% naszego codziennego życia. Dotyczy to zarówno miejsc pracy, ale też mieszkań i domów.

– Niestety nie mamy jeszcze powszechnego nawyku dbania o przyjazną akustykę. O ile w biurowcach firmy już od kilku lat zwracają uwagę na komfort akustyczny użytkowników, to w miejscach takich jak restauracje, hotele, urzędy, obiekty medyczne czy edukacyjne dźwięki są problemem niewidocznym, dosłownie i w przenośni. Wiele tych pomieszczeń nie jest projektowanych dla ucha, a jedynie dla oka. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku mieszkań i domów – wyjaśnia Anna Baczkowska, architekt i menager techniczna w Knauf Ceiling Solutions.

Świadomość i ocena czy pomieszczenie w którym przebywamy, śpimy lub pracujemy jest przyjazna dla ucha jest punktem wyjścia do jakichkolwiek zmian. Przy tym warto pamiętać, że źródeł uciążliwych dźwięków może być wiele zarówno te wewnątrz pomieszczenia – jak głosy osób przebywających, rozmowy, pogłos dźwięków odbijających się od twardych powierzchni, ale też hałas zewnętrzny, czyli np. ruch samochodowy.

Zmniejszyć pogłos, zablokować hałas