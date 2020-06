Zaprojektowali biuro sprzedaży w kontenerze

Architekci z pracowni MJanimo mają doświadczenie w projektowaniu wnętrz, które mieszczą się w... kontenerach. W przypadku tego lokalu w Krakowie podjęli się zadania zaprojektowania biura sprzedaży dla jednego z czołowych polskich deweloperów. Miejsce miało być utrzymane w duchu inwestycji, w której potencjalni klienci mieliby kupić mieszkanie, a także przemawiać do nich swoim wystrojem.

REKLAMA

Jak przyznaje Marta Wojsa, główny architekt i współwłaściciel MJanimo Design, w przypadku tworzenia takich „kontenerowych” obiektów potrzebna jest fachowa wiedza. Połączenie trzech kontenerów, jak miało to miejsce w przypadku tej realizacji, wymaga zastosowania odpowiednich wzmocnień, projekt musi uwzględnić specyfikę dylatacji; sam budynek nie ma tradycyjnych fundamentów. Niuanse techniczne to jednak tylko jeden aspekt projektu, wyzwaniem był również sam metraż, bo lokal ma zaledwie 64 mkw. powierzchni.

Architektom zależało na tym, aby pomimo niewielkiej przestrzeni, wnętrza wydawały się jasne i przestronne, stąd też jako elementy działowe zastosowali we wnętrzach szklane przegrody przepuszczające światło. Wyzwaniem było również zmieszczenie wszystkich biurek, zorganizowanie miejsca na archiwum i wygospodarowanie przestrzeni dla klienta, miejsca do oglądania TV czy – wreszcie – kącika zabaw dla dzieci (jako, że wielu klientów to młode rodziny z dziećmi szukające własnego lokum).

Cechą charakterystyczną wystroju są żywe kolory, od błękitu, przez barwę żółtą po kolor koralowy, które znalazły się tutaj nie przez przypadek. Miejsce miało przemawiać do potencjalnych klientów, poszukujących nowego mieszkania – w przeważającej części ludzi młodych, dlatego wybór padł na mocny kolor i modne materiały.

Aranżacja przestrzeni utrzymana jest w nowoczesnym stylu, na tle betonu i szkła dominują proste meble, a całość dopełnia designerskie oświetlenie. . – Musieliśmy się dostosować do targetu Echo Investment. Klient młody – nie mogło być zatem zbyt poważnie. Dlatego zdecydowaliśmy się na wnętrza w młodzieżowym stylu – wyjaśnia Marta Wojsa.