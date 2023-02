Zara, H&M, a teraz również Reserved. Odzieżowe sieciówki idą we wnętrzarkę

Zara, H&M, a niedawno również Mango i Reserved - znane sieciowe marki odzieżowe w swoim asortymencie mają nie tylko ubrania, ale coraz częściej również wyposażenie wnętrz.

Segmentem wyposażenia domów od lat interesują się również popularne odzieżówki.

Swoje wnętrzarskie marki lub linie produktów mają takie brandy jak Zara, H&M, Mango, a także polskie Sinsay i Reserved.

Niedawno pisaliśmy o tym, że właściciel marki Reserved, LPP wprowadził do oferty internetowej produkty wyposażenia domu. Polska marka tym samym dołączyła do rosnącego grona odzieżowych brandów, które wchodzą w segment wyposażenia wnętrz.

Wystarczy chociażby wspomnieć markę Zara Home, będącą częścią modowego giganta Zara należącego do hiszpańskiego holdingu Inditex. Zara Home powstała w 2003 roku i w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie. Najwięcej sklepów Zara Home ma w rodzimej Hiszpanii, ale jej lokale znaleźć można na każdym kontynencie. W Polsce sklepów spod szyldu Zara Home mamy 14.

Zara Home oferuje wyposażenie do wszystkich domowych wnętrz, od salonu, przez kuchnię z jadalnią, po sypialnię. W ofercie marki odnajdziemy m.in. dekoracyjne dodatki, wolnostojące meble, ale także... zapachy do domu w postaci aromatyzowanych świec lub pałeczek zapachowych.

Kampania Zara Home na sezon wiosna – lato 2020, której zdjęcia i film promujący już zrealizował francuski reżyser i dyrektor artystyczny Fabien Baron. fot. mat. prasowe Zara Home

W kwietniu 2021 inna hiszpańska marka odzieżowa, Mango, wprowadziła na rynek swoją pierwszą kolekcję artykułów do domu. Mango Home przede wszystkim tekstylia do salonu, sypialni, kuchni i łazienki. W ofercie marki znajdziemy zatem pościel, koce, poduszki, ręczniki, obrusy i ściereczki. Obok tekstyliów produkowanych ze zrównoważonych tkanin takich jak len i organiczna bawełna, w Mango Home można kupić także zapachy do domu: świecie, dyfuzory, odświeżacze.

Mango Home Collection 2022, fot. mat. prasowe Mango

Swoją markę wnętrzarską ma również inny odzieżowy gigant, szwedzki H&M. Pod marką H&M Home sprzedawane są dodatki, akcesoria, tekstylia, oświetlenie czy drobne meble do wszystkich domowych pomieszczeń. H&M ruszył z wnętrzarską marką w 2009 roku. Początkowo produkty dostępne były wyłącznie online. W 2018 roku marka ruszyła z samodzielnymi sklepami koncepcyjnymi.

Nowa kolekcja marki H&M Home, fot. mat. prasowe H&M

Spółka odzieżowa LPP wprowadziła do oferty internetowej swojej flagowej marki nową linię produktową – Reserved Home. Prace nad powołaniem nowej linii asortymentowej we flagowej marce LPP rozpoczęło w II poł. 2021 r. Pierwsze projekty kolekcji Reserved Home zaczęły powstawać już na początku 2022 r. Dziś portfolio tej kategorii obejmuje blisko 700 artykułów do domu i wystroju wnętrz, a docelowo ma wzrosnąć do ok. 1300 pozycji. Co ciekawe, stałym elementem portfolio artykułów do domu i wystroju wnętrz będą kolekcje powstałe we współpracy z renomowanymi polskimi producentami, jak Lubiana czy Krosno.

Linia produktowa Reserved Home, fot. mat. prasowe Reserved

Produkty do domu oferuje również należący do LPP Sinsay. Marka Sinsay Home to selekcja dekoracji, tekstyliów, drobnych mebli, lampionów i świeczników do wszystkich pomieszczeń w domu i jego otoczenia. Marka wystartowała w 2021 roku. Marka właśnie wprowadziła ofertę nowych produktów na wiosnę.