Zdrowe biura, czyli jakie? Urządzamy środowisko pracy w covidowej rzeczywistości

Kontrola infekcji to nowe wyzwanie w obecnej rzeczywistości i powinno być ono brane pod uwagę we wszystkich projektach biur w przyszłości. Przed działami HR i administracji oraz zarządami stoi wyzwanie rekonfiguracji przestrzeni i przygotowania stanowisk, oznakowania i nawigacji, odpowiedniej komunikacji tych zabiegów. Radzą eksperci firmy Vank.

REKLAMA

Zmęczeni izolacją i niepewnością ludzie czekają na możliwość bezpośrednich rozmów i twórczego rozwiązywania problemów. Aby wykorzystać swój potencjał, muszą mieć jednak pewność, że ich pracodawcy zrobili wszystko, co możliwe aby stworzyć bezpieczne środowisko do interakcji. Należy wziąć pod uwagę to, że w czasie pandemii do podziału na ekstrawertyków i introwertyków, dochodzi podział na mizofobów i ludzi, którzy uważają, ze koronawirus to zwykła grypa.

Więcej przestrzeni

Kontrola infekcji to nowe wyzwanie w obecnej rzeczywistości i powinno być ono brane pod uwagę we wszystkich projektach biur w przyszłości. Zmniejszanie zagęszczania stanowisk, ograniczenie funkcjonowania części wspólnych i skrócenie czasu spotkań są jednymi z najważniejszych działań mających na celu zmniejszenie zagrożenia wirusowego.

Zmniejszyć gęstość w biurze można zmieniając konfiguracje biurek, stosując przegrody, panele i ścianki, wprowadzając indywidualne stanowiska i eliminując wieloosobowe biurka. Zamiast spotkania w dużej sali ze wspólnym stołem proponujemy krótkie spotkanie na przestrzeni otwartej. Służą do tego indywidualne stanowiska z małym stolikiem na laptop i mobilnymi siedziskami, które można swobodnie i szybko przesuwać.

Indywidualne stanowiska do szkoleń online, akustyczne pokoje do wideokonferencji, otwarte przestrzenie do szybkich spotkań - to nowe narzędzia biura w czasach negatywnych skutków globalizacji. Okres zamknięcia granic, wstrzymania delegacji i rezerwacji hotelowych wymusił na działach inne formy spotkań i szkoleń. Okazało się, że tele- i wideokonferencje, webinary, czaty, oprogramowanie do pracy zdalnej sprostały wyzwaniu i te substytuty metod „face to face” będą wykorzystywane znaczniej częściej niż w okresie sprzed zagrożenia COVID-19.

Rola przegród i dystansu

W częściach wspólnych - strefach lounge i poczekalniach - wielkie trzyosobowe sofy bez przegród na czas zagrożenia wirusem powinny być wyłączone z użytkowania. Mogą zwolnić miejsce dla mebli jednoosobowych lub modułowych. Siedziska do oczekiwania, relaksu, pracy kreatywnej powinny być umieszczone w odległości co najmniej 2 metrów od siebie. Można stworzyć bariery dookoła foteli, stosować wyższe oparcia, ścianki wolnostojące, regały, wysokie rośliny. Warto wykorzystać funkcje modułowych sof z dodatkowym stolikiem przedzielającym siedziska. Na stoliku można postawić donicę z dużymi i gęstymi roślinami lub środki do dezynfekcji. Należy pamiętać, że ma to także znaczenie poznawcze i emocjonalne.

Kawiarnie i kantyny zostały celowo zaprojektowane tak, aby zbliżyć do siebie ludzi - niestety zwiększając prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się infekcji. W czasach zagrożenia wirusem metodą na zminimalizowanie zgrupowań jest wyłączenie kuchni z funkcjonowania lub m.in.: