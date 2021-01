Zielone biurowce: jak zadbać o akustykę?

Postępująca degradacja środowiska naturalnego i jej konsekwencje są obecnie jednymi z największych wyzwań dla współczesnego świata. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju nie można już odkładać na później. Stale rosnąca świadomość społeczna w tej dziedzinie kreuje popyt na proekologiczne rozwiązania we wszystkich dziedzinach gospodarki. Budownictwo to jeden z sektorów, który ma szansę odegrać znaczącą rolę w walce o przyszłość planety.

Zielone budynki to w architekturze koncepcja stosunkowo młoda. Co do zasady, o zielonym budownictwie mówimy w przypadku projektów, które w swej konstrukcji lub eksploatacji zmniejszają lub eliminują negatywny wpływ na klimat i środowisko. Zielone budynki chronią cenne zasoby naturalne i poprawiają jakość naszego życia. Według tych zasad tworzyć można inwestycje o rozmaitych funkcjach. Funkcje zaś wyznaczają dodatkowe wymagania pod kątem przyszłych użytkowników. Zielone budynki biurowe charakteryzuje przyjazne środowisko wewnętrzne, zapewniające zdrowe i komfortowe warunki pracy.

Certyfikaty a akustyka

Zrównoważony standard obiektów potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Istnieje wiele systemów certyfikacji wielokryterialnej budynków, wywodzących się z różnych krajów. Systemy te, podobnie jak ISO, są ustandaryzowanym zespołem wskaźników, według których budynki oceniane są przez niezależną jednostkę certyfikującą. W Polsce najczęściej stosuje się BREEAM i LEED, ale obecne są również DGNB, HQE, LEED, WELL Building Standard® i polski system GBS. Zdobycie certyfikatów nie jest łatwe, ale daje wymierne korzyści, albowiem w znacznym stopniu podwyższa wartość nieruchomości.

Wszystkie certyfikaty kładą duży nacisk na środowisko wewnętrzne, w ramach czego, obok innych aspektów, promowana jest korzystna akustyka. W systemie BREEAM w specjalnym kredycie HEA 05 ocenia się wydajność akustyczną. W systemie LEED warunki akustyczne ocenia się w kredycie EQc9.

Co wspólnego z akustyką mają butelki PET?

Dobór odpowiednich materiałów akustycznych to dobry sposób na zintegrowanie w obiekcie rozwiązań ekologicznych. Jeszcze do niedawna używane akustyczne panele ścienne były po prostu włóknem szklanym owiniętym tkaniną. Kilka lat temu nikogo nie interesowało gdzie i jak coś jest zrobione, czy pochodzi z recyklingu lub czy może mu zostać poddane. Obecnie lepiej rozumiemy wpływ, jaki mamy na ekosystem i świadomie wybieramy produkty przyjazne dla środowiska.

Propozycja ekologicznych materiałów dźwiękochłonnych na polskim rynku jest na razie ograniczona, ale pojawiają się atrakcyjne rozwiązania Przykładem jest oferta krakowskiej firmy EcoAcoustic. Produkty akustyczne firmy zostały zaprojektowane specjalnie dla potrzeb nowoczesnych certyfikowanych obiektów biurowych. Podstawowe tworzywo dźwiękochłonne, z jakiego są wykonane, składa się w 100% z włókna poliestrowego, a minimum 75% tych włókien pochodzi z recyklingu butelek plastikowych.

Dla urozmaicenia wzornictwa, w niektórych kolekcjach panele PET zestawiane są z filcem akustycznym, również wykonanym z poliestru. Wykorzystane panele akustyczne z wstawkami z filcu nadają się do powtórnego przetworzenia bez konieczności rozdzielania materiałów. Produkty EcoAcoustic spełniają wszystkie kryteria zastosowania w zielonym budownictwie: materiał z recyklingu, możliwość ponownego przetworzenia, niska emisja LZO w trakcie procesu produkcji.