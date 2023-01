Zielone krzesło Mai Ganszyniec z tytułem Best Polish Design

Krzesło Normo, zaprojektowane przez Maję Ganszyniec dla ProfiM i wyprodukowane zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej, zdobyło tytuł Best Polish Design w konkursie Dobry Design.

REKLAMA

Polski design ma się świetnie. Fantastyczne produkty, które zostały w tym roku zgłoszone do konkursu Dobry Design 2023, są tego najlepszym dowodem! Konkurs w obecnej formule jest nową odsłoną organizowanego od od 12 lat plebiscytu, w którym nagradzane są najciekawsze produkty wnętrzarskie. W 2022 roku z sukcesem przenieśliśmy go na arenę 4 Design Days.

W tym roku oprócz nagród w podstawowych 10 kategoriach, wręczyliśmy również nagrody w trzech kategoriach specjalnych: Best Polish Design, Best Polish Designer i Best Polish Designer under 30.

Pierwsze krzesło zaprojektowane w zgodzie z zadami gospodarki cyrkularnej

Tytuł Best Polish Design powędrował do krzesła Normo zaprojektowanego przez Maję Ganszyniec dla ProfiM. Normo to pierwsze krzesło zaprojektowane w zgodzie z zasadami gospodarki cyrkularnej.

fot. mat. prasowe Profim

Konstrukcja siedziska i oparcia wykonana jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z przetworzonych odpadów zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej. Drewnianą sklejkę zastąpiliśmy odzyskanym ze śmieci polipropylenem.

Justyna Kasztelan, Profim/Flokk

Po zakończeniu cyklu życia produktu krzesło można rozłożyć na części pierwsze i poddać recyklingowi. Wszystko po to, aby zmaksymalizować ponowne wykorzystanie już istniejących materiałów i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne.

ZOBACZ PRODUKTY NAGRODZONE W KONKURSIE DOBRY DESIGN 2023

Wręczenie nagród nastąpił 27 stycznia 2023 roku podczas uroczystej Gali Dobry Design 2023 podczas 4 Design Days 2023.