Zielone smart office. Tak technologia dba o zieleń w środowisku biurowym

Żywa zieleń w biurowcach to must have nowoczesnego projektowania. W czasach smart office jej utrzymanie oparte na IoT będzie stosowane na coraz większą skalę.

Cyfryzacja obejmuje kolejne obszary związane z utrzymaniem nieruchomości, a sterowanie z poziomu aplikacji możliwe jest także w przypadku pielęgnacji roślin.

To, że otoczenie roślin działa korzystnie na well-being potwierdzają także liczne badania.

Innowacje w zakresie sterowania pielęgnacją pozwalają na wprowadzenie zieleni w dużej ilości.

Technologia zastosowana w rozwiązaniach 4Nature System – a więc systemy pielęgnacji i sterowanie dedykowaną aplikacją – ogranicza zaangażowanie człowieka do minimum, a roślinność jest niemalże samowystarczalna.

Smart office to przyszłość. Przyszłość, której fundamenty powstają na naszych oczach: w obiektach biurowych poza standardową automatyką budynkową, pojawia się coraz więcej innowacyjnych technologii. Cyfryzacja obejmuje kolejne obszary związane z utrzymaniem nieruchomości, także elementy aranżacji, a zarządzanie nimi odbywa się zdalnie i w zintegrowanym systemie. Sterowanie z poziomu aplikacji możliwe jest także w przypadku pielęgnacji roślin. A ponieważ żywa zieleń na dużych powierzchniach to must have nowoczesnego projektowania, utrzymanie zieleni oparte na IoT będzie stosowane na coraz większą skalę.

Automatyzowanie procesów to od lat ważny kierunek rozwoju obiektów komercyjnych. Inwestorzy, deweloperzy i najemcy na różnych etapach realizacji wprowadzają technologie, których zasadniczym celem jest uzyskanie oszczędności, ułatwienie pracy i podwyższenie komfortu. Czynności wykonywane przez człowieka zastępują inteligentne systemy – są nie tylko precyzyjne, ale można też nimi zarządzać zdalnie.

W pewnym sensie na drugim biegunie mamy rosnącą świadomość wprowadzania do wnętrz przyrody i nie chodzi tylko o inspiracje czy naśladowanie natury – aranżacje w kolorach ziemi, wykończenia w drewnie, przyjemny design. Naturalne światło słoneczne czy żywa roślinność w ilościach pozwalających na regulowanie jakości powietrza i wilgotności w biurze mają realny wpływ na zdrowie i efektywność użytkowników powierzchni biurowych.

Przyroda inteligentnie sterowana

Wertykalna roślinność sterowana systemem pielęgnacji opartym na IoT to połączenie zalet technologii i korzyści płynących z obecności przyrody. Inteligentne rozwiązania w zakresie utrzymania zieleni pozwalają na wypełnienie biura roślinami w sposób optymalny z uwzględnieniem założonych parametrów wilgotności powietrza, bez obaw, że ich utrzymanie będzie dodatkowym i absorbującym zadaniem, zajmie czas i uwagę pracowników, obciąży office managerów czy zarządców budynków. Trudno wyobrazić sobie całe ściany czy konstrukcje mobilne pokryte roślinnością bez uwzględnienia technologii w pielęgnacji.

Wertykalna roślinność sterowana systemem pielęgnacji opartym na IoT to połączenie zalet technologii i korzyści płynących z obecności przyrody. Na zdjęciu system 4 Nature System Basic. fot. mat. 4 Nature System

Inwestorzy zachwyceni wizualnymi i funkcjonalnymi aspektami zieleni, oczami wyobraźni widzą ją w korytarzach, open space’ach, salach spotkań, ale od razu pojawia się myśl: Kto o to zadba? Kto będzie podlewał te rośliny, kto będzie o tym pamiętał, kto się tym fizycznie zajmie i czy zrobi to dobrze, tak żeby nie przeschły lub nie zostały przelane? Nasza odpowiedź jest prosta: same się sobą zajmą! Technologia zastosowana w rozwiązaniach 4Nature System – a więc systemy pielęgnacji i sterowanie dedykowaną aplikacją – ogranicza zaangażowanie człowieka do minimum, a roślinność jest niemalże samowystarczalna.

Dzięki aplikacji mam spokojną głowę, że ktoś czuwa nad roślinami i w razie jakichkolwiek problemów szybko zareaguje. Zdarzają się przerwy w dostawie prądu lub ktoś odłączy wtyczkę, a ja o tym nie wiem – teraz nie muszę się tym martwić. To ogromna wygoda – komentuje Office Manager znanej instytucji kultury.

Roślinność systemowa i technologia – jak działają?

To, że otoczenie roślin działa korzystnie na well-being, udowodnione zostało już wielokrotnie. Potwierdzają to także liczne badania, między innymi te najnowsze, nad wilgotnością powietrza i jej wpływem na samopoczucie pracowników biurowych [1]. Opinie inwestorów i użytkowników, którzy zdecydowali się na wprowadzenie żywej zieleni to dla nas najlepszy dowód, że roślinność pozytywnie wpływa na percepcję pomieszczenia i jakość środowiska biurowego.

Dzięki zintegrowanym systemom (…) możemy szybko, łatwo i bezpiecznie wprowadzić dużą ilość roślin do biur. Zmiana jest odczuwalna – poprawa jakości powietrza i samopoczucia – zauważa Senior Creative Architect z międzynarodowej firmy projektowej.

To właśnie innowacje w zakresie sterowania pielęgnacją pozwalają na wprowadzenie zieleni w dużej ilości.

Zielone ściany, które są mobilne, zautomatyzowane i wyposażone w panele akustyczne to idealne dopełnienie każdej przestrzeni – podkreśla Senior Project Manager.

Jak konkretnie działa automatyzacja w przypadku roślinności wertykalnej? System wyposażony jest w sterownik z czujnikami monitorującymi parametry powietrza i wilgotność gleby. Wszystko widzimy w aplikacji, która umożliwia z kolei zdalne sterowanie nawadnianiem i oświetleniem. Jednocześnie większość procesów dzieje się bez udziału człowieka.

Jeśli w związku ze zmianą okresu grzewczego zmienia się temperatura w pomieszczeniu, technologia sama dobierze odpowiednią ilość wody czy częstotliwość nawadniania. Aplikacja odbiera sygnał, że rośliny mają za wilgotno i wstrzymuje nawadnianie. Z kolei informacja o zbyt suchym podłożu uruchamia dodatkowy cykl podlewania.

Oprogramowanie mierzy też stale poziom wody w zbiornikach i informuje o konieczności jej uzupełnienia. To ogromna przewaga w porównaniu z systemami bazującymi na wprowadzonym harmonogramie, który i tak musi być zawsze modyfikowany manualnie.

W przypadku roślinności systemowej sterowanej inteligentnie zyskujemy spokój i komfort użytkowania, co otwiera możliwość wprowadzenia natury do wnętrza w takiej mierze, w jakiej jest to optymalne dla osób przebywających w biurze. Założenia smart office nie tylko mogą iść w parze z założeniami green office, ale z naszej perspektywy, jest to wręcz symbioza konieczna, pozwalająca z optymizmem patrzeć w przyszłość nowoczesnego projektowania i motywuje, by wprowadzać kolejne innowacyjne narzędzia, które będą tę przyszłość budować.

