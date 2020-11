Zielony dach i ściany z wapienia. Nowy, niezwykły projekt pracowni Toprojekt

Dom, który powstanie w Biskupicach w gminie Olsztyn będzie miał ściany pokryte wapieniem. Architekci z pracowni TOPROJEKT zdecydowali się również na zastosowanie w tym projekcie dachu zielonego.

Miejscowość Biskupice w gminie Olsztyn leży u podnóża Gór Sokolich, drugiego co do wielkości leśnego rezerwatu przyrody na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Wzgórza zbudowane są tu ze skał wapiennych przykrytych lessem. W wielu miejscach spod lessu odsłaniają się nagie skały jurajskie z bogatymi formami rzeźby krasowej.

Przy takim właśnie głębokim, malowniczym jarze ma powstać projektowany dom. Szukając sposobu na jak najlepsze wpisanie budynku w unikatowy krajobraz, architekci wzorowaliśmy się na jego znaku charakterystycznym – wapiennych skałach odsłaniających się spod lessu. Stosunkowo niewielka wysokość tych uskoków i łagodne ukształtowanie terenu sprawiają, że skały zazwyczaj pokryte są warstwą gleby z roślinnością. Stąd prosta droga do pokrycia ścian wapieniem i zastosowania dachu zielonego.

Sięgając po lokalny kamień projektanci nawiązali też do tradycji regionu. Na terenach Jury kamienie wapienne od wieków są wyorywane z pól uprawnych. Miejscowa ludność mówi, że „ziemia rodzi kamienie”. Ten budulec składowany początkowo na miedzach, w razie potrzeby wykorzystywany był do murowania ścian budynków i ogrodzeń. Przykłady takich obiektów znaleźć można w każdej miejscowości na Jurze. Standaryzacja technologii budowlanych w ostatnich latach niemal wyparła ten tradycyjny materiał z użycia, a przecież nadal jest on cechą rozpoznawczą regionu. Za powrotem do jego zastosowania oprócz niewątpliwych walorów estetycznych i konotacji kulturowych przemawia także zasada zrównoważonego rozwoju, preferująca zastosowanie w budownictwie materiałów lokalnie pozyskiwanych.

Okładzina z kamieni wapiennych murowana będzie na głęboką fugę tak, aby zaprawa była prawie niewidoczna. W swojej strukturze ściana ma przypominać murki na miedzach, które budowane są bez zaprawy z układanych na płasko kamieni. W miarę upływu lat miękki kamień zacznie się delikatnie wypłukiwać i przerastać mchem oraz drobnymi roślinami co spowoduje coraz silniejsze scalanie się ścian z podłożem. Zielony jednospadowy dach pokryty bylinami już po kilku latach zaanektują rodzime gatunki, przez co praktycznie zniknie on na tle ściany lasu.

Prosta forma pięknie starzejącego się budynku zafunkcjonuje jako część naturalnego krajobrazu.

Zespół projektowy: arch. Marek Wawrzyniak, arch. Karol Wawrzyniak, arch. Alina Kudla, arch. Katarzyna Mazurek, arch. Pushkraj Tambdey.