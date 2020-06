Zmiany na rynku biurowym. Jaki jest ich kierunek?

Najnowsze prognozy są jednoznaczne - zapotrzebowanie na biura elastyczne będzie rosło dynamicznie. Firmy potrzebują alternatyw dopasowanych do potrzeb.

Analizy międzynarodowej firmy doradczej CBRE wskazują na duże zmiany, jakie czekają rynek biurowy w Polsce, który będzie musiał dostosować się do nowych oczekiwań firm. Wiele z nich zgłasza potrzebę szybkiego powrotu do biur ze względu na trudności, z jakimi spotkały się podczas przedłużającego się okresu pracy zdalnej. – Większa świadomość o pracy zdalnej po okresie izolacji społecznej może w długim okresie przyczynić się do wzrostu zainteresowania biurami elastycznymi – przewiduje Konrad Szaruga z CBRE.

Rosnące zapotrzebowanie na biura elastyczne wynika z pięciu głównych przyczyn. Po pierwsze firmy nie chcą wiązać się umowami na długi okres, dając sobie większe możliwości działania. Po drugie chcą skoncentrtować się stricte na pracy, a bieżącą obługę biura (np. sprzątanie i wyposażenie) powierzyć operatorowi. Po trzecie bardzo atrakcyjny staje się system łączący pracę z biura z pracą zdalną, do czego biura elastyczne nadają się wręcz idealnie. Po czwarte więcej firm będzie rozmieszczać zespoły lub oddziały w kilku mniejszych lokalizacjach zamiast w jednym dużym biurze. Piąty powód to optymalizacja kosztów wynikająca z tego, że niektóre pomieszczenia wynajmuje się tylko wtedy, kiedy są potrzebne (np. sale konferencyjne), a w części kosztów (m.in. recepcja, wyposażenie kuchni, sprzątanie) partycypują wszystkie firmy obecne w centrum biurowym.

Wielofunkcyjność daje duże możliwości

Firmy chcą być bardziej mobilne, pracować w modelu łączącym pracę biurową i zdalną, a w związku z tym rozpraszać struktury, aby zwiększać efektywność operacyjną oraz zabezpieczać ryzyko. Wielofunkcyjne centra biurowe, ulokowane w najważniejszych miastach przez jednego operatora, mogą znacznie ułatwić przeprowadzenie tego procesu.

- Jest to możliwe dzięki dostępowi do prywatnych biur różnej wielkości, powierzchni typu open space, sal konferencyjnych i tzw. hot desków do wynajęcia w dowolnych konfiguracjach i do dopasowania w zależności od potrzeb oraz możliwości skorzystania z wielu dodatkowych usług. Wszystko to rozliczane jedną fakturą – prosto i przejrzyście – zaznacza Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace – operatora z grupy Echo Investment. - Możliwość wyboru miejsca w granicach jednego miasta to wyznacznik elastyczności, który sprzyja nowemu modelowi pracy. Prawie 70 proc. elastycznej powierzchni biurowej jest ulokowana w Warszawie, ale z pewnością operatorzy będą teraz dynamicznie rozwijali działalność także w innych miastach Polski – przewiduje Renata Hartle, menedżer ds. strategii flex office i rozwiązań technologicznych w Colliers International.

Biura elastyczne mają do zaoferowania o wiele więcej: elastyczne warunki umowy najmu czy kompletne wyposażenie i umeblowanie prywatnych biur oraz przestrzeni wspólnej. Dużym udogodnieniem jest również serwis, uwzględniający opiekę managera i recepcji, wsparcie IT, dostęp do urządzeń biurowych i infrastruktury technicznej czy serwis sprzątający. Dzięki temu, firmy mogą w pełni skoncentrować się na działalności operacyjnej.

Nowe możliwości i większa elastyczność

Ważnymi elementami są także biura wirtualne, pozwalające zarejestrować działalność pod prestiżowym adresem, oraz tzw. day office do wynajęcia na bardzo krótki termin, np. tylko na kilka dni w tygodniu. – Z łączonego trybu pracy z pewnością zacznie korzystać więcej firm, szczególnie tych mniejszych, a także większa liczba działalności jednoosobowych i przedstawicieli wolnych zawodów. To przede wszystkim z myślą o nich wprowadziliśmy na rynek tę nowość – tłumaczy Magdalena Śnieżek, regional manager Poland South w CitySpace.