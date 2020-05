Zmiany w biurach. Co wprowadza trend day office?

Na rynku biurowym pojawiło się rozwiązanie, które jest odpowiedzią na obecne potrzeby wywołane sytuacją związaną z epidemią. Nowością jest system day office, który pojawił się w CitySpace. Łączy zalety pracy biurowej i zdalnej oraz jest wyznacznikiem nowego trendu.

Ideą day office jest połączenie zalet pracy biurowej z atutami coraz popularniejszej pracy zdalnej. Rozwiązanie jest idealne dla freelancerów, przedstawicieli wolnych zawodów czy start-upów, ale tak naprawdę jest odpowiednie dla wszystkich, którzy nie chcą ograniczać się tylko do biura lub nie potrafią pracować wyłącznie z domu. – Wymyśliliśmy to rozwiązanie na potrzeby bieżącej sytuacji, lecz także z myślą o przyszłości – przekonuje Magdalena Śnieżek z CitySpace, które we Wrocławiu oferuje day office w dwóch lokalizacjach.

Day office to elastyczne biuro do wynajęcia na dni lub nawet godziny, w zależności od potrzeb. W pełni umeblowane i wyposażone prywatne pomieszczenie, gotowe do pracy od zaraz, np. gabinet z kontrolą dostępu i z niezbędnym sprzętem biurowym. Funkcję day office spełnia także salka konferencyjna, jeżeli pracownik chce wyjść z domu tylko po to, aby w ciszy i spokoju zorganizować wideokonferencję. – Day office w szybkim tempie zyskuje na popularności, a już niedługo stanie się trendem i nowym wyznacznikiem elastycznego trybu pracy – dodaje Magdalena Śnieżek.

– W kontekście doświadczeń płynących z pracy zdalnej w trakcie epidemii koronawirusa, wiele osób dostrzegło, jak trudno jest efektywnie pracować z domu – mówi Adam Lis, doradca ds. elastycznych rozwiązań biurowych w firmie JLL. – W nowej rzeczywistości post-COVID-19 rozwiązania typu day office mogą okazać się znakomitym, a także pożądanym narzędziem motywacyjnym, które pozwoli pracownikom na zarządzanie sobą w czasie bez uszczerbku na relacjach z najbliższymi ani konieczności adaptowania części domu na biuro – dodaje. Zdaniem eksperta bezapelacyjną przewagą nowoczesnego biura jest możliwość korzystania z różnorodnych miejsc do pracy w zależności od wykonywanych w danym momencie zadań.

Duże korzyści z pracy w systemie day office dostrzega także Agnieszka Czerkawska, Chief Executive Offcier Wellbeing Institute. – Przerwa od pracy z domu, gdzie występuje dużo czynników rozpraszających, szczególnie teraz, gdy żłobki, przedszkola i szkoły nie funkcjonują normalnie, i wyjście do biura, które daje ciszę, spokój i prywatną przestrzeń, pozytywnie wpływa na naszą kreatywność i koncentrację. To wzmacnia nasze poczucie dobrostanu. Po drugie już samo wyjście z domu i zmiana otoczenia może dać nam pozytywne wsparcie.

Okazuje się zatem, że elastyczne rozwiązania biurowe są odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby firm i pracowników. – Dlatego postanowiliśmy zaproponować coś pomiędzy pracą zdalną i pracą biurową. Jestem przekonana, że day office zostanie z nami na stałe i skorzysta z niego wiele małych firm i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – przyznaje Magdalena Śnieżek z CitySpace.

Udogodnieniem dla freelancerów i przedsiębiorców jest pomoc recepcji w załatwianiu spraw administracyjnych oraz dostęp do pomieszczeń wspólnych, takich jak kuchnia. – Elastyczność polega także na możliwości dostosowywania wielkości biura do potrzeb oraz możliwości korzystania z dodatkowych salek spotkań, gabinetów lub salek konferencyjnych – wymienia Magdalena Śnieżek z CitySpace. Przy wyborze odpowiedniego day office liczy się jego lokalizacja. Ważny jest sprawny dojazd do biura, aby nie tracić cennego czasu na przemieszczanie się. Warto zatem poszukać blisko centrum i w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej. Kolejnym istotnym czynnikiem jest standard biurowca i dostępność biura przez całą dobę.

Day office dziś jest nowością, wprowadzoną w odpowiedzi na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, ale bez wątpienia już teraz należy traktować to elastyczne rozwiązanie jako przyszły trend, który pozwoli spojrzeć na pracę biurową z innej perspektywy.