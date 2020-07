Zmysłowe wrażenia są kluczowe, dzięki nim można zbudować lojalność gości hotelu

Najważniejszym celem hotelu w obecnych czasach, oprócz przetrwania światowego kryzysu turystycznego oczywiście, jest wyróżnienie się spośród konkurencji. Aby to osiągnąć marka musi projektować wrażenia, które pokochają goście. Wówczas będą oni chcieli do danego miejsca wracać i chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami ze znajomymi. Co zrobić aby hotel zapadł gościom na długo w pamięć?

Obecnie na świecie swoją działalności prowadzą setki tysięcy hoteli, a liczba ta nie obejmuje nawet rynku wynajmu, oferowanego przez platformy typu VRBO, Airbnb, czy inne start-upy. Zarówno goście biznesowi, jak i podróżujący w celach turystycznych, mają ogromne możliwości zakwaterowania. Dlatego tak ważną kwestią - już od momentu pierwszego kontaktu z gościem – jest kreowanie przez hotelarza miejsca, które przy kolejnej okazji będzie wręcz wyborem oczywistym.

Jak stworzyć pozytywne i niezapomniane doświadczenie dla klientów hotelu? Jednym z najlepszych sposobów jest łączenie się z gośćmi na poziomie emocjonalnym, aby wywołać uczucie przywiązania do marki oraz pokazać, że dany obiekt dba o swoich gości. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o klientów podróżujących w interesach. Zapracowani i zmęczeni goście chcą wejść do znajomego miejsca, w którym mogą się zatrzymać, odetchnąć, zrelaksować i od razu wiedzieć, że znajdują się w tej samej przyjaznej przestrzeni, którą znają i nazywają swoją.

Kiedy tworzone przez hotel doświadczenie odwołuje się do pozytywnych emocji gości, staje się ono tym, które goście chcą „posiadać” i powtarzać. Doświadczenie to zamienia się w lojalność, w wyniku której hotel nie jest już tylko lokalizacją, w której przebywał gość, ale miejscem o którym mówi „tam, gdzie lubię się zatrzymywać”.

- Ważne aby wziąć pod uwagę to, co goście hotelowi widzą, słyszą i czują. To właśnie te trzy zmysły wpływają na odbiór naszych przekazów i kierują je bezpośrednio do ich serc. Skuteczne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań marketingu sensorycznego dla hotelarstwa, może odegrać kluczową rolę w tworzeniu wrażeń wielozmysłowych, które leżą u podstaw trwałej lojalności gości wobec danego obiektu – mówi Aleksandra Potrykus-Wincza, Country Manager Poland & Baltics w Mood Media.

Oto w jaki sposób możemy wykorzystać niektóre z najważniejszych elementów sensorycznych, aby stworzyć pozytywne doświadczenie, które przyciągnie gości raz po raz i zainspiruje ich do dzielenia się z innymi tym, jak bardzo podobało im się podczas pobytu w hotelu:

# 1: Wyjątkowa hotelowa muzyka

Pierwszym sposobem na nawiązanie kontaktu z gośćmi na głębszym poziomie emocjonalnym jest odtwarzanie muzyki, która odpowiada ich gustom i odzwierciedla wyjątkową osobowość marki hotelu. Preferencje muzyczne są kluczowym składnikiem tożsamości brandu, a im lepiej możemy dopasować repertuar pod charakterystykę naszej grupy docelowej, tym bardziej prawdopodobne jest, że nasi goście odczują emocjonalne połączenie z naszą marką i chętnie do nas wrócą przy kolejnej okazji.