Znamy identyfikację wizualną tegorocznego Survivalu. Inspiracje: kino grozy, Wasteland i pandemiczny niepokój

“Wasteland”, kino gatunkowe i pandemiczny niepokój zainspirowały identyfikację wizualną tegorocznej edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL we Wrocławiu, który odbędzie się w niedostępnej na co dzień przepompowni ścieków powstałej w latach 1898-1901 wg. projektu Richarda Plüddemanna i Karla Klimma. Autorem plakatu jest Łukasz Paluch.

Znamy oficjalny plakat pełnoletniego już Przeglądu Sztuki SURVIVAL we Wrocławiu – jednego z najważniejszych przeglądów sztuki współczesnej w Polsce. Identyfikacja wizualna autorstwa Łukasza Palucha odnosi się nie tylko do lokalizacji i znaczącego hasła wydarzenia (“Wasteland”), ale i nastrojów społecznych. Tegoroczny plakat powstał w momencie wybuchu pandemii – jest więc emocjonalnym odbiciem niepokoju towarzyszącego społecznej izolacji.

18. edycja Przeglądu Sztuki Survival miała rozpocząć się 26 czerwca, ale w związku z sytuacją epidemiczną przeniesiona została na jesień i odbędzie się w dniach 10-13 września w niedostępnej na co dzień przepompowni Port Miejski przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu.

Punktem wyjścia dla tegorocznej identyfikacji wizualnej jest “Wasteland” – hasło przewodnie 18. edycji Przeglądu. To nawiązanie do opublikowanego w 1922 roku najbardziej znanego utworu Thomasa Stearnsa Eliota. “Ziemia jałowa” (“The Waste Land”) to fundamentalne dzieło modernistycznej poezji, w którym wojenna trauma, cytaty ze światowej literatury i codzienne odgłosy splatają się, tworząc obraz świata naznaczonego przemijaniem, pełnego niepokoju i sponiewieranej kultury. Eliot kończył “Ziemię jałową” w trakcie leczenia załamania nerwowego, przebywając w nadmorskim Margate. “Wasteland” stara się przyglądać jątrzącym w „Ziemi jałowej" punktom zapalnym, które i dziś zdają się wskazywać niepewność, naznaczać zmianę, badać pamięć i kwestionować odrodzenie, a przyszłość trzymać na dystans, pod znakiem zapytania.

Identyfikacja Survivalu – inspirowana plakatami kina grozy – przedstawia aranżowany widok z wnętrza przepompowni Port Miejski – tegorocznej lokalizacji Przeglądu. Niedostępna na co dzień przepompownia ścieków powstała w latach 1898-1901 na cyplu ulokowanym wzdłuż nabrzeża Odry. Przez ponad 100 lat była kluczowym elementem rozbudowanego, ekologicznego systemu oczyszczania ścieków – jednego z najstarszych w Europie – uruchomionego w 1881 roku. Budynek przepompowni zaprojektowali znani wrocławscy architekci Richard Plüddemann i Karl Klimm. Do dziś przetrwał on w niemal nienaruszonym stanie. To w nim kilkudziesięciu artystów zaprezentuje swoje prace.

Survival to artystyczne przedsięwzięcie obliczone na maksimum konfrontacji z widzem, realizowane w przestrzeni publicznej poza instytucjami wystawienniczymi. Ambicją organizatorów Przeglądu jest wprowadzenie podnoszonych przez młodą współczesną sztukę problemów do społecznego dyskursu i prowokowanie odbiorców do żywych reakcji. Artyści Survivalu podejmują wyzwanie miejskiej dżungli, realizując swoje projekty w miejscach porzuconych, w gmachach publicznych i na otwartych przestrzeniach. Sztuka realizowana poza obszarami, gdzie jej obecność jest usprawiedliwiona i chroniona, zderza się z rzeczywistością zaanektowaną przez masowe środki przekazu, reklamę, ekonomię i politykę.

Organizatorem Przeglądu Sztuki Survivalu jest Fundacja Art Transparent. Przegląd jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław. Partner Strategiczny: MPWiK Wrocław S.A

Kuratorzy: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta; kurator Sceny Dźwiękowej: Daniel Brożek