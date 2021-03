Znamy wyniki konkursu Laufen na projekt ekspozycji

Marka łazienkowa Laufen, znana ze współpracy ze światowej sławy ikonami designu, zorganizowała konkurs, którego przedmiotem było wykonanie projektu boksu ekspozycyjnego marki z wykorzystaniem jej produktów. Poznaliśmy wyniki plebiscytu!

Konkurs marki Laufen dla architektów cieszył się zainteresowaniem uczestników, a projekty, które zwyciężyły cechowała harmonia, minimalizm, atmosfera niczym w raju lub na łonie natury.

Przedmiotem konkursu było wykonanie projektu boksu ekspozycyjnego produktów marki Laufen, z użyciem co najmniej 3 dowolnie wybranych produktów z serii: The New Classic, Val, Sonar lub Kartellbylaufen. Najwyżej ocenione zostały prace, które były dziełem oryginalnym, zgodne z regulaminem, były kreatywne i robiły wrażenie.

Komisja w składzie: Joanna Dec-Galuk – Dyrektor Marketingu, Marek Słaboń – Dyrektor Handlowy oraz Klaudia Bączek – Brand Communication and PR Coordinator wybrała 3 Laurentów z 89 projektów oraz dodatkowo ze względu na wysoki poziom prac przyznała jedno wyróżnienie specjalne i 8 wyróżnień.

Konkurs Laufen na projekt ekspozycji: nagrodzeni

I miejsce: Projekt „Minimal Laufen” Celiny Kucharskiej, która otrzymuje nagrodę: bon o wartości 3000 zł do Apple Store oraz Ceramiczne lustro z podświetleniem LED, SaphirKeramik o wartości 2900 zł netto.

Założeniem projektu jest powściągliwość w aranżacji i zderzenie świata faktur, płynnych linii z taflami prostokątnych ścian i mebli. Inspiracją stały się ryflowane elementy serii Sonar, a motyw rytmicznego zdobienia pojawia się w całym wnętrzu.

II miejsce: Projekt „ Paradise” Joanny Ochoty, która otrzymuje nagrodę: Bon o wartości 2000 zł do Apple Store oraz zestaw dodatków łazienkowych The New Classic: Półkę ceramiczną, Pojemnik na szczoteczki do zębów oraz mydelniczkę ścienną – o wartości 1400 zł. netto.

Projekt inspirowany rajem i jego beztroską. To miejsce, w którym niczego nie brakuje i można odpoczywać na łonie natury.

III miejsce: Projekt „Powrót do korzeni” - Anny Potorskiej, która otrzymuje nagrodę: Bon o wartości 1000 zł. do Apple Store oraz zestaw dodatków łazienkowych The New Classic: Mydelniczkę ścienną oraz Pojemnik na szczoteczki do zębów o wartości 800 zł netto.

Autorka wyszła z założenia, że naturalne światło oraz środowisko wpływa pozytywnie na percepcję człowieka, powoduje odprężenie i ukojenie myśli. Kolekcja Kartellbylaufen przez swój minimalizm jest uniwersalna i doskonale komponuje się w takiej aranżacji.

Konkurs Laufen na projekt ekspozycji: wyróżnienia

Wyróżnienie specjalne zdobył projekt „Otiss” architekta Kamila Fijaka, który otrzyma ceramiczną mydelniczkę Laufen oraz Radio i ręcznik Laufen.

Wyróżnienia i nagrodę w postaci ceramicznej mydelniczki Laufen otrzymali: Ewelina Wolska za projekt „ Ice cave”, Gabriela Kawińska za projekt „Treasures”, Jakub Żurawicki za projekt „Modern New Classic”, Dina Cheliadina za projekt „Sztuka rutyny”, Alicja Ragankiewicz–Drabowicz za projekt 360 Laufen, Aneta Burzec za projekt „ The New Classic”, Sabina Prędka za projekt „Wystawiennicze niebo” oraz Magdalena Pasiak za projekt "Moody Space".