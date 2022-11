Znamy zwycięzców Roca One Day Design Challenge

Poznaliśmy zwycięzców tegorocznej polskiej edycji konkursu Roca One Day Design Challenge. Jakie projekty zwyciężyły?

Do udziału w tegorocznej, realizowanej w formule online, polskiej edycji konkursu Roca One Day Design Challenge zarejestrowało się 400 młodych projektantów i architektów z całego kraju.

Zadaniem było zaprojektowanie innowacyjnych rozwiązań łazienkowych w ciągu zaledwie kilku godzin, na podstawie szczegółowych założeń ogłoszonych w konkursowym dniu.

W dniu 15 października 2022 roku odbyła się IV edycja konkursu Roca One Day Design Challenge, organizowanego przez firmę Roca. Młodzi projektanci i architekci stanęli przed wyzwaniem, ogłoszonym w briefie na początku dnia konkursowego, które polegało na zaprojektowaniu elementów konstrukcyjnych do montażu w szkolnej toalecie, z uwzględnieniem potrzeb i zachowań użytkowników w wieku od 14 do 18 lat.

Pod presją czasu

Zgłaszane mogły być zarówno projekty konkretnych rozwiązań (np. umywalka czy tolaeta), jak również ich kombinacje i zestawy elementów. Zmagając się z szybko upływającym czasem, uczestnicy musieli przygotować projekty w ciągu zaledwie 7,5 godziny i umieścić je na stronie internetowej konkursu. Zwycięzcy zostali ogłoszeni za pośrednictwem oficjalnego konta na Instagramie @rocachallenge, zaś uroczysta ceremonia wręczenia nagród odbyła się 28 października br. w siedzibie Roca Polska w Gliwicach.

Profesjonalne jury

Projekty oceniało jury złożone z uznanych profesjonalistów ze świata designu i architektury, w składzie: dr Jan Kochański – asystent w Pracowni Projektowania Mebla na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, projektant, dr hab. inż. arch. prof. Politechniki Warszawskiej Radosław Achramowicz – kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i projektant oświetlenia, Agnieszka Kalinowska-Sołtys – architekt, Partner i członek zarządu APA Wojciechowski Architekci, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Tomasz Pągowski – charyzmatyczny projektant i prowadzący programy telewizyjne, Joanna Dec-Galuk – dyrektor marketingu Roca Polska.

Najważniejszymi kryteriami, którymi kierowali się jurorzy przy ocenie były: oryginalność i kreatywność projektów, a także ich wykonalność, przejrzystość i oprawa graficzna prezentacji. Wszystkie prace musiały uwzględniać zrównoważony rozwój i oszczędność wody, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Poznajmy zwycięzców

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, jury wybrało jako zwycięski projekt Roca One Day Design Challenge 2022 pracę „SAFESPACE”, przyznając nagrodę w wysokości 1000 EURO dla jej autora Dzianisa Pilipuka, projektanta wzornictwa przemysłowego. Jak uzasadnił członek jury, Tomasz Pągowski, który w imieniu jurorów skomentował wszystkie trzy nagrodzone koncepcje:

I miejsce zajął projekt, w którym postawiliśmy na prostotę. Mając na względzie potrzeby młodzieży w wieku 14-18 lat uświadomiliśmy sobie, że kluczem do zwycięstwa jest jednak prostota i łatwość zaadaptowania danego rozwiązania. Uwzględnienia pewnej prawdy czasu i miejsca, w którym będzie on wykorzystywany. Prostota jest kluczem, aby to się udało. Mieliśmy tutaj również do czynienia z dowcipnym podtekstem – że social media są w tym projekcie cały czas obecne, gdyż większość czynności można wykonać nogą, trzymając telefon ciągle w dłoni.

Pierwsza nagroda: „SAFESPACE” – Dzianis Pilipuk / fot. mat. prasowe Roca

Drugą nagrodę, o wartości 700 EURO, przyznano autorowi projektu „MY WAVE”, który przygotował Mateusz Przystarz z Politechniki Wrocławskiej. Jak uzasadnił Tomasz Pągowski:

Tutaj zainspirowała nas pewnego rodzaju koncepcja integracji w umywalkach. Mówimy o grupie docelowej 14-18 lat, czyli w zasadzie licealistach. Nie uciekniemy więc od technikaliów i kwestii social mediów, która jest „wszyta” w to młode pokolenie. Szanujemy to i szukamy do tego nowych form, adaptacji społecznej i pewnej przestrzeni, w której również social media znajdą się w łazienkach. Jak wiemy, młodzież nie wybiera wnętrz, lecz po prostu kieruje się tam, gdzie pojawia się idea przekazania czegoś tu i teraz.

Druga nagroda: „MY WAVE” – Mateusz Przystarz / fot. mat. prasowe Roca

Trzecią nagrodę o wartości 400 EURO zdobyła natomiast Bogumiła Borek z Politechniki Krakowskiej za projekt „ROCA LOLIPOP”. Podobnie, jak w przypadku dwóch innych nagrodzonych prac, także tą koncepcję w imieniu jury skomentował Tomasz Pągowski:

Kluczem do tego projektu był pewien manifest społeczny i w tych kategoriach właśnie go traktujemy. Jest on na swój sposób bardzo ciekawy, zaintrygował nas i finalnie znalazł się na trzecim miejscu.

Trzecia nagroda: „ROCA LOLIPOP” – Bogumiła Borek / fot. mat. prasowe Roca

Organizowany przez Roca konkurs Roca One Day Design Challenge zachęca studentów oraz profesjonalnych projektantów i architektów poniżej 30. roku życia do zaprojektowania w ciągu jednego dnia nowych rozwiązań dla łazienek, które mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonej i świadomej przyszłości. Konkurs jest zgodny z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, kluczowymi dla każdego projektu z dziedziny designu realizowanego w dzisiejszych czasach.

W związku z sytuacją zdrowotną, IV edycja Roca One Day Design Challenge odbyła się online, co umożliwiło realizację celów konkursu, jakimi są: zwrócenie uwagi na młode talenty oraz umożliwienie im rozwoju zawodowego pod okiem uznanych ekspertów – członków jury konkursowego.

Konkurs Roca One Day Design Challenge narodził się w Hiszpanii w 2012 roku, a w ramach dotychczasowych edycji przedsięwzięcie zostało zrealizowane m.in. w Argentynie, Bułgarii, Chinach, Hiszpanii, Indiach, Omanie, Malezji, Maroko, Polsce, Portugalii, Singapurze oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W krajach, gdzie nie było możliwości zorganizowania wydarzenia na żywo, konkurs odbywał się w formule online.