Znana marka odzieżowa stawia na zrównoważone materiały

Marka odzieżowa KappAhl stawia sobie ambitne cele. Firma chce, aby do 2025 roku 100 proc. jej asortymentu stanowiły produkty z bardziej zrównoważonych materiałów. Obecnie aż 70 proc. naszej oferty to produkty z bardziej zrównoważonych materiałów. Pięć lat temu liczba ta wynosiła 19 proc.

Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju w procesie rozwoju produkcji, KappAhl daje podstawy dla modelu biznesowego w duchu obiegu zamkniętego oraz bardziej zrównoważonego wykorzystania materiałów, środków chemicznych, wody i energii. Marka stosuje te zasady poprzez wybór bardziej zrównoważonych materiałów i procesów oraz walcząc o lepsze warunki pracy w zakładach dostawców oraz poprzez dążenie do wydłużenia czasu używania tej samej odzieży.

- Nieustannie poszukujemy kolejnych sposobów rozwoju KappAhl na polu zrównoważonego rozwoju zgodnie z naszymi celami. Bardziej zrównoważona branża odzieżowa to nie utopia – jeśli zrobimy to razem i wspólnie będziemy się zmieniać – przekonuje Elisabeth Peregi, dyrektor generalna KappAhl. – Procent naszego asortymentu wyprodukowanego z bardziej zrównoważonych materiałów cały czas rośnie i co roku robimy mierzalne postępy w kierunku naszego celu, jakim jest w pełni cyrkularna działalność – podkreśla Peregi.

Przykład bardziej zrównoważonych materiałów w produktach KappAhl:

WISKOZA: 50% wiskozy używanej w KappAhl to Lenzing™ Ecovero™, bardziej zrównoważona alternatywa dla zwykłej wiskozy. Jest wytwarzana z celulozy drzewnej pochodzącej z odpowiedzialnie uprawianych lasów, w procesie mniej oddziałującym na środowisko.

BAWEŁNA: Wszystkie ubrania damskie, męskie i dziecięce w kolekcji Basic są szyte z bawełny organicznej, uprawianej bez użycia chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.

DŻINS: Cały dżins to More Sustainable Denim, odzież wyprodukowana przy użyciu ulepszonego procesu dekatyzacji, zużywającego mniej wody, energii i chemikaliów. Cała bawełna w odzieży dżinsowej KappAhl została zakupiona za pośrednictwem Better Cotton Initiative (BCI), organizacji działającej na rzecz bardziej zrównoważonych upraw bawełny (z lepszymi warunkami pracy, mniejszym zużyciem wody, energii i substancji chemicznych).