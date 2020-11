Znany malarz stworzył projekty polichromii do zabytkowej ikony architektury sakralnej. Teraz trafiły do muzeum

Projekty elementów polichromii do wnętrz kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach autorstwa Jerzego Nowosielskiego, jednego z najważniejszych malarzy drugiej połowy XX wieku trafiły do Muzeum Miejskiego w Tychach.

Projekty przedstawiają wizerunki dwóch proroków – Elizeusza i Jonasza oraz świętego Benedykta. Wszystkie postaci są ujęte frontalnie w sposób bardzo syntetyczny. Pochodzą z ok. 1982 roku. Zostały wykonane akwarelą, temperą i ołówkiem na papierze.

1. Jerzy Nowosielski „Święty Benedykt”, akwarela, tempera, ołówek, papier, wym. 15 x 9 cm, ok. 1982

2. Jerzy Nowosielski „Prorok Elizeusz”, akwarela, tempera, ołówek, papier, wym. 17 x 11 cm, ok. 1982

3. Jerzy Nowosielski „Prorok Jonasz”, akwarela, tempera, ołówek, papier, wym. 17 x 11 cm, ok. 1982

- Artysta, przetwarzając ikonę, stworzył swój własny język artystyczny. Dokonał tego na podstawie gruntownej wiedzy i zrozumienia teologii oraz tradycji ikony, wraz z całym jej kontekstem kulturowym i religijnym. W tyskim kościele pw. Ducha św. Jerzy Nowosielski chciał ukazać „Kosmiczną wizję obecności Ducha Świętego”. Jej integralną częścią są wizerunki świętych i proroków pozyskane do zbiorów Muzeum. W zbiorach Muzeum Miejskiego w Tychach posiadamy inne projekty polichromii. Pozyskane dzieła stanowią więc znaczące dopełnienie muzealnej kolekcji, a jednocześnie są jednymi z najcenniejszych jej elementów - mówi Aleksandra Matuszczyk, dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach.

Kościół pw. Ducha Świętego to tyska ikona architektury, będąca jednym z najwybitniejszych budynków sakralnych zrealizowanych po II wojnie światowej w Polsce. Budowę kościoła rozpoczęto wiosną 1978 roku, w 1979 wzniesiono kaplicę, w 1982 oddano do użytku, a w 1983 roku ukończono dzwonnicę. Na jego wyjątkowość złożyły się talenty i pomysły dwóch twórców: architekta Stanisława Niemczyka i artysty Jerzego Nowosielskiego, którzy połączyli elementy różnych tradycji. To jedyne miejsce w regionie i jedno z niewielu w Polsce, gdzie znajdują się inspirowane malarstwem bizantyńskim polichromie Jerzego Nowosielskiego.

W 2020 roku Kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego – został objęty ochroną wraz z dzwonnicą i otoczeniem.

Jerzy Nowosielski urodził się w 1923 roku w Krakowie. W latach 1940–1942 studiował w tamtejszej Kunstgewerbeschule. Edukację kontynuował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1945–1947. Od 1947 roku był asystentem Tadeusza Kantora w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Krakowie. W latach 1957–1962 pracował jako pedagog w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Od 1962 roku związał się na stałe z krakowską ASP, gdzie w 1984 roku uzyskał tytuł profesora. Uprawiał malarstwo sztalugowe, ścienne, rysunek oraz scenografię. Zajmował się teorią sztuki, filozofią i teologią. Należał do Grupy Młodych Plastyków, Grupy Krakowskiej oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Zmarł w Krakowie w 2011 roku.