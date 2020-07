Zrobiły furorę na świecie, teraz dotarły do Polski. Designerskie kubki zmieniające kolor

Starbucks wita się z latem, wprowadzając kilka nowości. Jedną z nich są kubki zmieniające kolor, które już teraz podbijają Europę.

Najpierw zrobiły furorę za granicą, teraz dotarły do Polski. Mowa o limitowanej edycji wielorazowych kubków Starbucks z serii cold cups (przeznaczonych do zimnych napojów). Nowe kubki dostępne są w zestawie pięciu kolorów, które choć z pozoru wyglądają zwyczajnie, po napełnieniu zimnym napojem budzą się do życia i dosłownie zmieniają kolor! Tym sposobem np. cytrynowy kubek zmienia się w zielony, a turkusowy w soczysto malinowy!

- Lato w kawiarniach Starbucks to sezon, który obfituje w wiele pysznych i zaskakujących nowości. W tym roku szałem w Polsce okazała się limitowana edycja wielorazowych kubków cold cups. Po pierwszych dwóch tygodniach musieliśmy zamówić kolejną partię! Dlatego osoby, które chciałyby je zdobyć, zachęcam do odwiedzin w naszych kawiarniach – mówi Kasia Pijanowska, Marketing Manager Starbucks Polska.