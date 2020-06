Zrównoważone projektowanie: ręcznie wykonane meble z Prowansji

Midi to młoda rzemieślnicza pracownia zrównoważonych ekologicznie mebli i ceramiki z Prowansji, założona przez francuskiego architekta wnętrz, Jérémie du Chaffaut. Zadebiutowała w 2019 roku, a my zakochaliśmy się nie tylko w designie, ale w przepięknych, wysmakowanych zdjęciach kolekcji rodem ze starych rodzinnych albumów!

Jérémie du Chaffaut to architekt wnętrz pochodzący z Prowansji, znany we Francji z projektów wnętrz luksusowych butików. Kiedy zdecydował się zamieszkać w rodzinnym domu w La Sainte-Baume,

on i jego żona chcieli go ubrać w prowansalskie meble.

Szybko zorientował się, że rynek nie ma tego, czego on oczekuje i postanowił stworzyć markę prowansalskich, rzemieślniczych, wytwarzanych z poszanowaniem lokalności i dziedzictwa, a jednocześnie pozbawionych ozdobników mebli oraz dodatków. Przy współpracy z Jérémie du Chaffaut wytwarzają je lokalni rzemieślnicy, często z kilkupokoleniowymi tradycjami rzemieślictwa.

