Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko

Niewielu zdaje sobie sprawę, że średnia dzienna produkcja śmieci na jednego mieszkańca Ziemi to 800 gramów. Pomnóżmy ten nieprzesadnie ciężki pakuneczek przez 365 dni i przez ilość mieszkańców naszej planety. Otrzymamy oszałamiający wynik 2 miliardów ton odpadów, które produkujemy jako gatunek każdego roku. Co gorsza, tendencja jest wzrostowa. Podobnie tragiczne pokłosie niesie eksploatacja nieodnawialnych surowców, które kończą się nieubłaganie i wyczerpią się całkowicie w ciągu ok. 20 lat – ale zanim to się stanie, ekstensywny proces wydobycia zrujnuje ponad 30 proc. powierzchni Ziemi, czyniąc ją niezdolną do zamieszkania. Co możemy zrobić, by zatrzymać ten przerażający sprint w stronę przepaści?

Odpowiedzialne wybory

Ziemia jest naszym najcenniejszym zasobem. Obowiązkiem każdego z nas jest dbanie o to, by nasza planeta pozostała przyjaznym miejscem dla pozostałych elementów ekosystemu, a także kolejnych pokoleń. W jaki sposób te wybory mogą znaleźć odzwierciedlenie na polu architektury i wyposażania wnętrz? Prezentujemy lokalne, europejskie marki, które podejmują starania, by ich rozwój i oferowane przez nie produkty nie miały negatywnego wpływu na środowisko i użytkowników od etapu produkcji, przez użytkowanie, po utylizację.

Domknięcie pętli. Odnawialna energia i bezodpadowa produkcja w Ege Carpets

Ege to duńska marka wykładzin obiektowych, funkcjonująca od 1938 roku. Jej założyciel, Mads Eg Damgaard, był filantropem o niezwykłej intuicji i wrażliwości środowiskowej. Zarówno do samego produktu, jak i sposobu jego powstania podchodził w sposób innowacyjny i wizjonerski. Jego filozofia pozostała w Ege do dziś i wyznacza kierunek rozwoju marki.

Celem Ege jest produkcja wyłącznie z odnawialnych materiałów, bez negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie i środowisko; produkcja bezodpadowa oraz prowadzona z wykorzystaniem w 100 proc. odnawialnej energii. Woda pozostała po procesie produkcji utrzymuje standardy wody pitnej. Ege wykorzystuje podkład Ecotrust, wykonany z poddanych recyklingowi plastikowych butelek, a niektóre kolekcje wykładzin produkowane są z przędzy Econyl, pochodzącej z przetworzenia zużytych sieci rybackich i innych odpadów przemysłowych.

W 2019 roku w produkcji wykładzin Ege wykorzystano aż 1588 ton przędzy z recyklingu oraz 38 milionów plastikowych butelek. Na całym świecie zużywany jest 1 milion butelek co minutę.

Ege i Cradle do Cradle

Ege Carpets otrzymał na początku 2020 roku dla wszystkich swoich produktów niezwykle wymagający certyfikat Cradle to Cradle Certified. Ege osiągnęła 100 proc. certyfikowanej produkcji w ciągu niecałych 5 lat, co czyni ją pierwszą na świecie w kategorii dynamiki wprowadzenia standardów zrównoważonego rozwoju. Strategia Ege na kolejną dekadę obejmuje intensywną pracę nad wprowadzeniem w życie kolejnych trzech spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych (czysta i dostępna energia, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz życie pod wodą).

Cradle to Cradle to certyfikat nadawany przez instytut założony w 2010 roku przez Williama McDonough’a i dr. Michaela Braungarta. Siedziba Instytutu mieści się w Oakland w Kalifornii. Zadaniem organizacji – w realizacji którego certyfikat jest znakomitym narzędziem – jest inspirowanie przemysłu i producentów do postępowanie zgodnie z założeniem cyrkularnej gospodarki. Produkty poddawane procesowi certyfikacji podlegają sprawdzeniu w obszarze kondycji (zdrowia) surowca, jego ponownego wykorzystania, odnawialnej energii i zarządzania emisją, zarządzania zasobami wodnymi oraz społecznej uczciwości. Od początku istnienia programu na liście certyfikowanych produktów znalazło się ponad 600 pozycji z 30 krajów na całym świecie.