Zrównoważony rozwój według Zalando, H&M i Ralph Lauren. Czas na zielone koncepty, eko design i biodegradowalność

Od momentu masowego ogłoszenia ery kryzysu klimatycznego, zarówno globalne korporacje, jak i lokalni producenci rozpoczęli proces zmian dotychczasowych modeli biznesowych. Jeśli dziś nie jesteś eko, nie istniejesz. Wiedzą to takie marki, jak m.in. United Colors of Benetton, Tommy Hilfiger czy H&M.

REKLAMA

Obecnie ekologia to nie fanaberia i wyjątkowe działania marketingowe, a mus. Marki wręcz prześcigają się w pomysłach na to, jak pomóc planecie, przy jednoczesnym zachęceniu do siebie klientów. Jakie rozwiązania wdrażają giganci?

Nike do 2030 roku chce zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych produkowanych przez posiadane przestrzenie o 65 proc., zaś o 30 proc. jeśli chodzi o łańcuch dostaw. Sportowy gigant pragnie również opierać swoją produkcję na odnawialnych źródłach energii. W ciągu najbliższych lat marka skłonna jest korzystać także w 50 proc. tylko i wyłącznie z naturalnych materiałów. Podobne cele stawia sobie m.in. Vans. Z kolei Adidas stworzył kolekcję tenisową, która została oparta o zupełnie nową technologię barwienia tkanin oszczędzającą aż 60 proc. wody i energii. Firma oświadczyła również, że do 2024 roku planuje w 100 proc. zrezygnować ze stosowania poliestrów.

Ralph Lauren także planuje zrewolucjonizować proces barwienia materiałów. Nowa technologia zredukuje ilość używanych chemikaliów, czas produkcji oraz energię i wodę potrzebne w jej trakcie.

H&M w najbliższych latach koncentruje się na zrównoważonej i innowacyjnej produkcji. W tym celu marka powołała do życia kapsułowe kolekcje o nazwie "Innovation Stories", które powstają we współpracy z naukowcami i programistami. Co H&M proponuje zamiast np. zwykłej skóry? Alternatywę w postaci materiału z roślin... kaktusowych.

Zalando podsumowało zarówno swoją dotychczasową eko-działalność, jak i wpływ pandemii na świadome zachowania konsumenckie. Jak czytamy w specjalnym raporcie wydanym przez firmę, "około 50 proc. klientów kupiło co najmniej jeden zrównoważony produkt pod koniec 2020 r. w porównaniu do 18 proc. na początku 2020 r.". Samo Zalando powiększyło pulę eko-produktów do 80 tys., co stanowi potrojenie ich ilości w stosunku do 2019 r. Jakie plany? Marka zamierza m.in. konsekwentne rozwijać sektor używanych produktów, przedłużając im w ten sposób życie, jak również do 2023 r. korzystać tylko i wyłącznie z opakowań recyclingowanych.

Wrangler powołał do życia platformę WeCare Wrangler, której celem jest informowanie konsumentów o zrównoważonych działaniach i nawiązywanych współpracach. Marka wskazała trzy filary, wokół których skupiać będzie swoją działalność: planetę, produkty i ludzi. Ponadto Wrangler planuje korzystać tylko i wyłącznie ze 100 proc. biodegradowalnej bawełny i odnawialnych źródeł energii.

Produkty z obiegu zamkniętego? Tommy Hilfiger stworzył pierwszą jeansową kolekcję pochodzącą z materiałów z recyclingu.

Produkcja, materiały, opakowania. Okazuje się, że żeby być eco na warsztat można wziąć także przestrzeń sklepu. Włoska marka United Colors of Benetton stworzyła concept store, w którym pojawiają się tylko i wyłącznie biodegradowalne naturalne materiały, a zastosowana technologia ma na celu jak najmniejsze zużycie energii. Wnętrze pokazowego sklepu zostało stworzone z takich materiałów, jak rzeczny żwir czy też drewno pozyskane ze złamanych przez burzę drzew. Ściany pokrywają mineralne farby o właściwościach antybakteryjnych i zmniejszających zanieczyszczenia. Concept store oparty został również o wysoce inteligentną technologię, która m.in. dostosowuje poziom temperatury do liczby gości obecnych w sklepie.