Zuliani Arredi – nowy showroom z włoskim designem

Pierwszy w Polsce showroom włoskiej marki wyposażenia wnętrz Zuliani Arredi otwarto w Domotece. To 92 mkw. włoskiego wzornictwa w wielu ciekawych aspektach. W showroomie czekają m.in. meble z nowej kolekcji barokowej.

REKLAMA

Rodzinna włoska firma Zuliani Arredi początkowo specjalizowała się w renowacji antyków. Z biegiem czasu jej oferta poszerzyła się o współczesne wzornictwo oraz innowacyjne rozwiązania w tym zakresie, tak aby sprostać oczekiwaniom rynku meblarskiego oraz wymaganiom klientów. Dzięki temu dziś można wyróżnić dwa kierunki stylistyczne w meblach Zuliani Arredi – nowoczesny, a także klasyczny, nawiązujący do stylów historycznych z regionu Wenecji i Florencji. Znajduje to pełne odzwierciedlenie w nowo otwartym showroomie w Domotece. Osoby zainteresowane włoskim wzornictwem mogą je odkrywać w wielu ciekawych aspektach. W showroomie czekają m.in. meble z nowej kolekcji barokowej.

– Zuliani Arredi to rodzinna firma znana we Włoszech. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na meble wysokiej klasy zdecydowaliśmy się rozszerzyć działalność firmy o rynek polski, importując włoskie produkty. Biorąc pod uwagę różnorodność charakterów wnętrz i gustów, staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i zaoferować meble w każdym stylu, od współczesnych linearnych trendów do ozdobnych barokowych kształtów. Prezentowane przez nas modele mebli mogą być dowolnie modyfikowane, jak również zaprojektowane na wymiar według potrzeb klienta. W showroomie będzie obecny architekt zajmujący się doradztwem i przygotowujący modele 3D wybranych układów. Ofertę dopełnia szeroki wybór materiałów wykończeniowych, kolorów i rozwiązań technologicznych – mówi Katarzyna Jurek, przedstawicielka marki Zuliani Arredi.

Domoteka jest niezmiennie czołową destynacją dla warszawskich klientów, którzy doceniają design na najwyższym poziomie, świetną jakość i pasję do tworzenia pięknych wnętrz, a nowy showroom Zuliani Arredi stanowi tego najlepsze potwierdzenie.

– Bogactwo oferty wyposażenia wnętrz to wielki atut Domoteki. Dzięki temu klienci o różnych gustach oraz potrzebach mogą znaleźć wymarzone produkty dla domu. Nowa marka w naszym portfolio, jaką jest Zuliani Arredi, doskonale wpisuje się w profil Domoteki m.in. ze względu na stylistyczne zróżnicowanie produktów, a także ciekawe włoskie wzornictwo cenione przez naszych klientów – mówi Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera, właścicielu Domoteki.