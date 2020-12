Żywe kolory, odważne wzory i mieszanka różnych stylów. Magiczne miejsce na mapie Gdańska

Pracownia Gierałtowski & Partnerzy Extract Design projektuje dla Grupy ZPR od 9 lat. Ich najnowszych wspólnym projektem jest pełne intensywnych kolorów, odważnych kształtów i wzorów Royal Casino w Gdańsku.

Przez lata kasyna w Polsce nie miały dobrej opinii, kojarząc się z mało transparentną działalnością, słabo doświetlonymi, ciemnymi wnętrzami pełnymi dymu papierosowego i nieciekawym towarzystwem. Kiedy 9 lat temu Gierałtowski & Partnerzy Extract Design projektowali pierwsze w swoim portfolio wnętrze kasyna mieli za zadanie stworzenie nie tylko aranżacji lokalu, ale nowego wizerunku kasyn w Polsce. Jako, że pracownia nie miała wcześniejszego doświadczenia w projektowaniu tego typu miejsc, za inspiracje posłużyły kasyna w takich miejscach jak Las Vegas czy Macau oraz wizerunek kasyn, jaki wszyscy znali z hollywoodzkich filmów. Miejsce kojarzyć się miało z elegancją, przepychem, rozrywką na poziomie i – oczywiście – pieniędzmi.

Nie inaczej było w wypadku najnowszego kasyna Grupy ZPR w Gdańsku. – Jesteśmy autorami względnie powtarzalnego przez nas przy kolejnych realizacjach standardu wnętrz sieci Cristal Casino, Hit Casino i Royal Casino. Naszym zamysłem było stworzenie miejsca kolorowego, pozytywnego, wesołego – mówi arch. Piotr Gierałtowski. – Zarówno tradycyjne kasyna w Monaco, Las Vegas, Baden Baden czy nawet przedwojenne kasyna w Sopocie to miejsca, które tworzą wokół graczy inny świat. Oszałamiają, odrywają od rzeczywistości – dodaje architekt.

W eklektycznym wnętrzu nowego Royal Casino królują żywe, intensywne kolory, zróżnicowane wzory i faktury, a także spora ilość złota. Architekci postawili na grę światła i kontrastów. Nie zabrakło złotych detali na czarnym tle czy miękkich wykładzin i tapicerowanych mebli obok połyskujących powierzchni posadzek. Wszystko uzupełniają wielkoformatowe lustra i ciężkie, przytulne kotary, które podkreślają magiczną atmosferę miejsca.

Kasyna w Polsce różnią się jednak od tych za oceanem. Najbardziej zauważalną różnicą jest skala obiektów, które w Polsce mają najczęściej powierzchnię ok. 600 mkw. Drugim ważnym czynnikiem, który wpływa na nietypowy charakter polskich kasyn jest krótki gwarantowany okres ich działalności (koncesja nadawana jest na okres kilku lat), który w połączeniu z wysokimi kosztami podatkowymi przekłada się na wysokość nakładów na inwestycję. Do tego dochodzą rygorystyczne wytyczne, które należy uwzględnić przy projektowaniu tego typu miejsca. Jak podkreśla Piotr Gierałtowski, architekci otrzymują do zaprojektowania bardzo nietypową funkcję. W centrum jest jednak przede wszystkim użytkownik i jego doświadczenie.