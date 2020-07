10. urodziny Reform Architekt. 10. najważniejszych projektów pracowni

Każdy jubileusz jest idealnym momentem na zatrzymanie się i podsumowanie tego, co nam się udało. 2020 rok z wielu względów jest szczególny dla architekta Marcina Tomaszewskiego, ponieważ dokładnie 10 lat temu otworzył swoją pracownię REFORM Architekt. Przez ten czas w jego życiu zawodowym wiele się wydarzyło - międzynarodowe nagrody, rozwój zespołu oraz setki zrealizowanych projektów. Z tej okazji architekt sam wytypował 10 najważniejszych w historii pracowni projektów.

Architekt Marcin Tomaszewski znany jest ze swojego niesztampowego podejścia do projektowania. Zawsze jest to połączenie sztuki i odwagi. Odwagi architekta, ale też odwagi inwestora. Tomaszewski buduje konsekwentnie swoją pozycję jako architekta, który tworzy budynki niczym rzeźby. Przełamuje schematy i szuka nowatorskich rozwiązań. Jednym z przykładów mogą być m.in. lustrzane domy. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że część domu lewituje. W tym jest cała magia. Architektoniczna iluzja, której się nie boi.

Konsekwencja

Trudno mówić o REFORM Architekt bez nawiązania do tego, skąd pracownia jest. Podpowiedzią może być logo – jednorożec, współczesny symbol Łodzi (Stajnia Jednorożców, miejsce przesiadkowe w centrum Łodzi). To pokazuje zarówno skąd jest pracownia, jak i sugeruje, gdzie najczęściej REFORM Architekt realizuje swoje projekty. Przejeżdżając przez niektóre części miasta jak Stoki, czy Łagiewniki można mieć wrażenie, że te miejsca w 100 proc. projektował właśnie Marcin Tomaszewski i jego zespół. To tutaj najczęściej można spotkać te nieoczywiste bryły.

Dyrektor kreatywny pracowni jest konsekwentny nie tylko jako architekt, ale też właściciel pracowni – od przekazania projektu (pełna dokumentacja jest drukowana, a następnie przekazywana w firmowym pudełku) po nazwy projektów. Wszystkie projekty pracowni w nazwie zawierają „RE:” jest to zarówno nawiązanie do pierwszych dwóch liter nazwy pracowni, ale też do… odpowiedzi na wiadomości email. Kiedy odpowiadamy na meila, w tytule pojawia się właśnie „RE:” jako odpowiedź, w nazwie projektów pracowni oznacza to dosłownie „w odpowiedzi na oczekiwania klientów”.Spójność i konsekwencja to dwie charakterystyczne cechy zarówno architekta Marcina Tomaszewskiego, jak i pracowni REFORM Architekt.

Inspiracje

Architekt nie ukrywa, że w życiu inspiruje go to, co go otacza. To w dużej mierze wpływa na wygląd projektu np. domu. Ukształtowanie terenu, sąsiedztwo. Wszystko to, co otacza budynek. Z drugiej strony inspiracją może być też muzyka. Być może gdyby nie jedna z płyt zespołu U2 nie byłoby projektu RE: JOSHUA TREE HOUSE. Być może gdyby nie pasja, jaką są samochody – nie byłoby tak dynamicznych brył domów.

Marcina Tomaszewskiego inspiruje również design, z resztą jedna z ikon designu jest jego znakiem rozpoznawczym – fotel NEMO w kształcie twarzy o klasycznych rysach, zaprojektowany przez Fabio Novembre. Dzisiaj wszystkie projekty zawierają ten charakterystyczny element – można go znaleźć we wnętrzach, czy zaprojektowanych tarasach.

10 projektów na 10-lecie

Pracownia REFORM Architekt zrealizowała setki projektów domów oraz budynków usługowych. Wybór 10 najważniejszych z ostatnich 10 lat to wyzwanie. Z perspektywy czasu każdy z nich był przełomowy na różnych etapach kariery zawodowej Marcina Tomaszewskiego.