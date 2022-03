13 pomysłów na przestrzenie opuszczone. Samowystarczalne, ekologiczne i z myślą o rozwiązywaniu globalnych problemów

Trzynaście koncepcji dających drugie życie przestrzeniom opuszczonym i zaniedbanym, samowystarczalne i ekologiczne, a do tego projektowane z myślą o rozwiązywaniu globalnych problemów – jak bezdomność czy kryzysy migracyjne.

Studentom drugiego i trzeciego roku architektury prof. Anna Bać z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej poleciła, by przyjrzeli się problemom, z jakimi obecnie zmaga się wiele miejsc na naszej planecie. I wybrali takie, w których rozwiązywaniu mogłaby pomóc architektura.

Na trzech kursach powstało w sumie kilkadziesiąt koncepcji związanych z kwestią bezdomności, marnotrawienia żywności, rozlewania się miast i monofunkcyjnych kondominiów oraz degradacji środowiska i dewastacji obiektów poprzemysłowych czy nawet problemem stresu. Jednym z tematów podejmowanych najczęściej przez studentów była kwestia uchodźctwa – klimatycznego, politycznego czy wojennego.

Wybrane projekty można oglądać w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej.

- Kiedy studenci zastanawiali się nad wyborem tematów swoich prac, nikomu z nas nie przyszło do głowy, że za kilka miesięcy będzie to kwestia tak bardzo nam bliska. Samą wystawę także zaplanowaliśmy na długo przed tym, gdy nastąpiła rosyjska agresja na Ukrainę, a miliony naszych sąsiadów zaczęły uciekać w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca – opowiada dr hab. inż. arch. Anna Bać, prof. uczelni.

Jak podkreśla prof. Bać, projekty pokazane na wystawie nie są więc odpowiedzią na obecną kryzysową sytuację.

– Nazwaliśmy je habitatami lepszego jutra, bo są to koncepcje, które wymagają w kilku przypadkach zmian prawnych, ale także zmiany podejścia do przestrzeni, by można je było rozpatrywać w kontekście realizacji. Zachęcamy do przyjrzenia się im i refleksji na temat tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość i jak możemy się na nią przygotować. W końcu szacuje się, że do 2050 r. na całym świecie będzie około 1,2 miliarda uchodźców klimatycznych…

Każda grupa studentów, zanim zajęła się projektowaniem, przeprowadziła ankiety, w których zbadała m.in. problematykę wielokulturowości, przynależności i poczucia bezpieczeństwa oraz potrzeb użytkowników. Młodzi architekci poszukali też nietypowych lokalizacji – takich jak zabudowa nad torami lub arteriami komunikacyjnymi, na wodzie, w opuszczonych fabrykach lub między budynkami, których uciążliwości zamieniono na zasoby.

Bazując na metodzie design by research i design thinking stworzyli projekty habitatów – miejsc zamieszkiwania, pracy i wypoczynku dla konkretnych odbiorców: uciekinierów, osób bezdomnych, samotnych rodziców, młodych ludzi żyjących w mieszkaniach wielopokoleniowych itp.

W efekcie powstały projekty „regenerujące” dane miejsce – dające mu szanse na drugie życie. Są to struktury zrównoważone, a zatem (prawie) samowystarczalne w energię, wodę, żywność i wykorzystujące upcycling, a także – dzięki zastosowanym rozwiązaniom i technologiom - oczyszczające powietrze oraz przyjazne dla człowieka i środowiska.

Wystawę będzie można oglądać do końca marca.