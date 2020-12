2020 pod znakiem jakości i ekologii według Newmor Polska

Nowe produkty, ciekawe realizacje i owocne współprace – pod ich znakiem upłynął firmie Newmor Polska rok 2020. Zespół firmy podsumowuje ostatnie dwanaście miesięcy.

Rok 2020 upłynął nam pod znakiem nowych produktów, silnych współprac oraz ciekawych realizacji, w których mogliśmy wziąć udział dzięki naszemu zespołowi specjalistów Newmor Polska. Wierzymy, że nadchodzący rok będzie pełen inspirujących wyzwań zarówno dla nas, jak i naszych wspólników i współpracowników.

Wspaniałe wyróżnienia

Niezaprzeczalnym przypieczętowaniem naszej pracy było znalezienie się wśród laureatów najbardziej prestiżowych nagród takich jak „Diamenty Forbsa 2021” - rankingu przedsiębiorstw, które najskuteczniej zwiększyły swoją wartość w ostatnich 3 latach oraz „Gazele Biznesu 2020” - rankingu najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw. Jest to dla nas niezwykle wartościowe i ważne wyróżnienie, tym bardziej że w tym roku obchodziliśmy 20-lecie działalności firmy Newmor Polska.

Obiektowa jakość

Od dnia założenia firmy byliśmy pewni, że nasze produkty to najwyższa obiektowa jakość, ekologia i design. Obecna sytuacja na świecie związana z zaostrzeniem obostrzeń sanitarnych, tylko udowodniła nam jak bardzo wartościowa i unikalna jest nasza oferta.

Jesteśmy dumni, że nasze produkty powstają w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i wiele z nich może być wykorzystanych również w obiektach ubiegających się o certyfikację LEED oraz BREEAM. Jednym z nich są wykładziny Tapibel wykonane z włókien Econyl®, które powstają z przetworzonych materiałów i mogą być poddane ponownemu recyclingowi, dzięki czemu ich produkcja generuje minimalną ilość odpadów.

Naszym kolejnym ekologicznym hitem są niezmiennie okleiny ścienne Len-Tex - dostępne w kolekcji wzorów tapet oraz w technologii Digital Printing pozwalającej na stworzenie własnych, unikalnych fototapet obiektowych. Ich produkcja jest nie tylko niezwykle przyjazna dla środowiska, ale dzięki ich autorskiej technologii Clean Vinyl TechnologyTM mają one pozytywny wpływ na jakość powietrza we wnętrzach, a materiały, z których powstały pozbawione są wszelkich szkodliwych substancji.

Oferujemy wiele produktów, które posiadają bakteriostatyczną powłokę, zapobiegającą przed rozwojem bakterii i mikroorganizmów – są to między innymi tapety, wykładziny dywanowe, panele winylowe oraz wykładziny PVC. To rozwiązania bezpieczne dla zdrowia i środowiska, dlatego w obecnej sytuacji epidemiologicznej stały się tym bardziej pożądane przez inwestorów i architektów.

Rok nowości

2020 to również rok pełen nowości i innowacyjnych rozwiązań, takich jak absolutna nowość na rynku od Fletco – technologia łączenia płytek LockTails®. Dzięki wyciętym laserowo i idealnie dopasowującym się ze sobą krawędziom pozwala stworzyć jednolitą powierzchnię, której połączenia są znacznie mniej widoczne. Hitem roku okazały się również nowości wśród paneli winylowych. Aspecta Contours dostępna jest w czterech wariantach, z których dwa powstały ze złączenia klepek w jednym dużym panelu, co ułatwia i przyspiesza montaż. Naszych klientów zachwyciła również kolekcja Elemental by Aspecta w trzech wyjątkowych odsłonach jodełki angielskiej, węgierskiej i klasycznych paneli.