4 Design Days gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

W tym roku 4 Design Days aktywnie włącza się w zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. To wszystko w ramach współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Pomóc będzie mógł każdy, kto w dniach 27-30 stycznia odwiedzi Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Z każdego biletu, który zostanie kupiony w niedzielę 30 stycznia, na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zostanie przekazana 1 złotówka. Konto można też zasilić wpłacając pieniądze na e-skarbonkę: https://eskarbonka.wosp.org.pl/7y7yzj lub w bardziej tradycyjny sposób, a więc wrzucając określoną kwotę do puszki. Podczas dni otwartych datki będą zbierali wolontariusze.

W tym roku WOŚP zbiera na oddziały okulistyki dziecięcej. Kupiony zostanie między innymi angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy czy stoły operacyjne

Wszelkie szczegóły pod linkiem: https://www.wosp.org.pl/final/30-final-wosp

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra 30 stycznia 2022 roku

4 Design Days 2022 odbędzie się w dniach 27-30 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tegoroczne wydarzenie to kilkadziesiąt sesji dyskusyjnych z udziałem cenionych architektów i designerów oraz producentów, inwestorów, ekspertów i władz samorządowych. To także Dni Otwarte, a na nich wiele atrakcji dla mieszkańców i wszystkich, którzy kochają design.

