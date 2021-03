7 najczęściej popełnianych błędów przy urządzaniu home office

Praca w domu wraz z nadejściem pandemii szybko stała się codziennością, na którą nie wszyscy byli przygotowani. Tymczasem urządzenie domowego biura nie jest łatwym zadaniem i nietrudno w nim o błędy. Jak się ich ustrzec?

Współczesne home office znacznie różni się od klasycznego gabinetu. Ogranicza się najczęściej do trzech podstawowych elementów: komputera, biurka oraz fotela. Już sam wybór mebli do pracy może się jednak wiązać z kilkoma błędami. By ich uniknąć, warto się wesprzeć odpowiednią wiedzą projektową, a także postawić na aranżacje skrojone na miarę, które zawsze stanowią klucz do sukcesu w urządzaniu przestrzeni domowych. W ostatniej odsłonie Domodesign uczestnicy pod czujnym okiem architektek wnętrz projektowali i wyposażali swoje domowe biura. W praktyce uniknęli więc typowych usterek, które znacznie obniżają komfort pracy.

Niedopasowane biurko

Klasyczne biurko z szafkami i szufladami albo prosty stół czy minimalistyczny stolik – wybierając mebel do pracy, najczęściej kierujemy się własnym gustem estetycznym, a także metrażem pomieszczenia bądź strefy przeznaczonej do pracy. W międzyczasie można zapomnieć, że biurko powinno być przede wszystkim skrojone na miarę użytkownika. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, wysokość, na jakiej umieszczony jest blat. Podczas siedzenia przy biurku ręce powinny być swobodnie oparte o blat, a nogi – o podłogę. Idealnie, jeśli w pozycji siedzącej zachowany jest kąt prosty pomiędzy ramieniem a przedramieniem oraz podudziem a łydką. Po drugie, wymiary samego blatu. Godna polecenia jest popularna opcja ok. 80x180 cm. Dlaczego? Zasięg rąk osoby dorosłej to zwykle ok. 80 cm. W efekcie mamy łatwy dostęp do wszystkich rzeczy znajdujących się na blacie i nie musimy się każdorazowo podnosić. Wszystkie te aspekty można oczywiście z sukcesem powiązać z atrakcyjnym designem oraz dobrać biurko odpowiadające ulubionej stylistyce. Współcześnie szczególną popularnością cieszą się meble spod znaku stylu skandynawskiego, a także nowoczesnego minimalizmu. Coraz mocniej widoczne są też subtelne nawiązania do klasyki – zwłaszcza poprzez dekory i wzory o naturalnych konotacjach, jak chociażby drewno czy kamień.

Fotel daleki od ergonomii

Ergonomiczny fotel to jedna z podstaw dobrego miejsca pracy – czy to w biurze, czy w domu. Kluczowe jest odpowiednie podparcie kręgosłupa i naturalnych krzywizn ciała. Stąd ważną rolę odgrywa profil oparcia, w tym m.in. charakterystyczne wybrzuszenie na wysokości lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Wygodny fotel powinien też mieć jak najwięcej opcji regulacji: wysokości i kąta nachylenia oparcia, głębokości i nachylenia siedziska, ustawienia podłokietników oraz zagłówka. Dzięki temu łatwo można dopasować fotel do wzrostu i wagi danej osoby, a także parametrów biurka. Ergonomiczne formy tych mebli do pracy idą też w parze z szerokimi możliwościami wyboru kolorystyki czy wzorów tapicerki, dlatego za ich pomocą można łatwo odświeżyć wystrój domowego biura.

Niewłaściwe ustawienie biurka