81.waw.pl z międzynarodową nagrodą

International Architectural Awards to najbardziej prestiżowy konkurs dla wybitnych twórców, który wyróżnia najnowocześniejsze projekty. W tegorocznej edycji 81.waw.pl była jedyną nagrodzoną pracownią z Polski.

Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design oraz The European Centre for Architecture, Art Design and Urban Studies nagrodzili ponad 125 nowych budynków i projektów urbanistycznych z 38 krajów w tegorocznej – 15 edycji International Architecture Awards 2020. Pracownia 81.WAW.PL została w tym konkursie nagrodzona jako jedyna z Polski.

International Architectural Awards to najbardziej prestiżowy konkurs dla wybitnych twórców, który wyróżnia najnowocześniejsze projekty. To coroczne wydarzenie promuje międzynarodową architekturę i wzornictwo na całym świecie. To również sposób na uhonorowanie najlepszych, znaczących nowości w takich kategoriach, jak budynki, architektura krajobrazu i projekty planowania zaprojektowane i / lub zbudowane przez czołowych światowych architektów, architektów krajobrazu i urbanistów, praktykujących w kraju i za granicą. Program oddaje hołd nowym osiągnięciom w projektowaniu i podkreśla kierunki oraz zrozumienie obecnych przełomowych procesów, spójnych z dzisiejszym myśleniem projektowym z globalnego punktu widzenia.

Warszawska pracownia 81.WAW.PL została nagrodzona za projekt Domu Polnego. Wyzwaniem, przed którym stanęli architekci, było wkomponowanie budynku w otaczającą go naturę oraz oddzielenie go od ulicy. Dom stoi w centrum malowniczego pola, a jego frontowa część została obłożona kamieniem polnym, aby jak najlepiej wtopił się w otoczenie. Nie przytłacza on swoją formą, za to doskonale wpisuje się w polny krajobraz niczym z bajecznej scenerii.

Projekt z powodzeniem zdobywa kolejne nagrody oraz nominacje w wielu cenionych przez branżę konkursach. Dom Polny to także zwycięzca w dziedzinie projektowania architektonicznego / architektury mieszkaniowej w konkursie Architecture MasterPrize Awards 2019. Natomiast w World Architecture Community Awards 32st Cycle zdobył pierwsze miejsce w kategorii zrealizowanych projektów architektonicznych. Kolejnym wyróżnieniem było drugie miejsce w konkursie International Residential Architecture Awards 2019 - jednej z najbardziej prestiżowych nagród na świecie, gdzie doceniane są wybitne pomysły, które na nowo definiują projektowanie architektury poprzez wdrażanie nowatorskich technologii, materiałów, programów, estetyki i organizacji przestrzennych, a także badania nad globalizacją, elastycznością, adaptowalnością oraz rewolucją cyfrową.

Organizowane od 2005 roku International Architecture Awards uznawane są na arenie międzynarodowej za najważniejszy światowy znak doskonałości, przedstawiający nie tylko najlepsze międzynarodowe praktyki architektoniczne, ale i setki klientów korporacyjnych, deweloperów, władze państwowe i lokalne, instytucje i generalnych wykonawców, którzy je wyprodukowali. Program pokazuje, w jaki sposób budynki i projekty urbanistyczne na całym świecie przekraczają granice architektury, niezależnie od stylu, złożoności i wielkości zarówno schematu, jak i budżetu.

W tym roku Muzeum otrzymało rekordową liczbę projektów nowych budowli, architektury krajobrazu i urbanistyki od najważniejszych firm działających na świecie. Jury złożone z kilku wybitnych greckich architektów, krytyków i pedagogów wybrało ponad 120 zgłoszeń z listy ponad 400 projektów.