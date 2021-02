Accor zaprasza na wirtualne trasy koncertowe

We Are Open to nowa odsłona kampanii ibis MUSIC, której ideą jest odkrywanie lokalnych dźwięków i wschodzących muzycznych talentów na całym świecie. Tym razem marka zaprasza miłośników muzyki na wirtualną podróż, której przewodnikiem jest m.in. brazylijska gwiazda Pablo Vittar. Jednym z przystanków na globalnej trasie ibis MUSIC jest Polska, którą reprezentuje alternatywne duo Youth Novels.

Accor, światowy lider hotelarstwa, przygotował wirtualną trasę koncertową ibis MUSIC We Are Open. Głównym przesłaniem inicjatywy jest połączenie ludzi z różnych zakątków świata za pomocą muzyki, różnorodności i wspólnej nadziei w niepewnych czasach. Marka we współpracy z Sony Music Entertainment i Spotify, jako kontynuację kampanii ibis MUSIC, przygotowała serię występów wschodzących lokalnych artystów z 12 krajów, w tym także w Polsce. Wszystkie koncerty są transmitowane na kanałach social media ibis, a każdy może obejrzeć występy na Instagramie, Facebooku i YouTube marki.

Przewodnikami w wirtualnej muzycznej podróży są wszechstronnie utalentowany Charlie Winston, brazylijska supergwiazda Pablo Vittar i brytyjska piosenkarka Izzy Bizu. Każdy z headlinerów przygotował ekscytujący lineup z wybranych artystów serwujących świeże i elektryzujące dźwięki podczas wspólnej online'owej wyprawy. Wśród destynacji znalazły się m.in. Niemcy, Australia, Indie czy Maroko.

Hotele ibis na całym świecie łączy to samo przesłanie - bycia otwartym dla każdego, bez względu kim jest i skąd pochodzi. Dlatego nazwaliśmy tę trasę ibis MUSIC We Are Open. Jesteśmy dumni, że możemy dzielić się naszą pasją do podróżowania, gościnności i muzyki, bez względu na wyzwania, jakie rzuca dzisiejsza rzeczywistość. Wierzymy, że nasza inicjatywa pomoże połączyć ludzi z różnych zakątków świata poprzez niesamowitą siłę muzyki - uniwersalny język, który nie zna granic. Co więcej, wierzymy, że świat pełen otwartości, to lepszy świat. - mówi Caroline Benard, Vice President, Eco Brands Experience, Accor

Ibis Music to inicjatywa z wieloletnią tradycją stworzona z myślą o połączeniu niezapomnianych doznań z podróży ze światem lokalnych dźwięków i wschodzących artystów z całego świata. Seria rozmaitych wydarzeń muzycznych zainicjowanych w przestrzeniach hotelowych wspiera ideę muzyki łączącej ludzi bez względu na pochodzenie, płeć, wiek czy narodowość. Podobnie jak we wcześniejszych edycjach, marka ibis we współpracy z partnerami wspiera wschodzących artystów z całego świata w rozwoju ich muzycznej kariery. Tym razem reprezentantem Polski na międzynarodowej wirtualnej trasie jest poznański zespół Youth Novels, który tworzy duet Ania Babrakowska i Emil Nowak.