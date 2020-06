Akademik projektu IMB Asymetria i Make It Yours z zieloną energią

Akademik LivinnX Kraków funkcjonuje z nową energią w pełni pochodzącą z odnawialnych źródeł, jak elektrownie wodne i farmy wiatrowe.

Począwszy od projektu architektonicznego i designu, LivinnX Kraków to inwestycja, w której zastosowano rozwiązania niesztampowe i niespotykane dotąd na polskim rynku. Przykładem niekonwencjonalnych działań podejmowanych w akademiku jest również zakup energii elektrycznej w całości pochodzącej ze źródeł ekologicznych, co potwierdza Certyfikat Akcesyjny przyznany LivinnX przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii.

– Marka LivinnX to synonim nowoczesności również w obszarze ochrony środowiska. Dzięki współpracy z Grupą Tauron i korzystaniu z produktu EKO Premium z dumą możemy przyznać, że LivinnX Kraków realnie przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na ekosystem. W związku z tym, że jesteśmy jedynym akademikiem w Polsce, który wykorzystuje tego rodzaju rozwiązania, nasza satysfakcja jest jeszcze większa – powiedział Jakub Bartos, Head of Residential w Golub GetHouse, przedstawiciel jednego z inwestorów akademika LivinnX Kraków.

W obiekcie, poza 290 w pełni umeblowanymi jednostkami mieszkalnymi, znajdują się m.in. specjalnie zaaranżowane strefy nauki i rozrywki, duża wspólna kuchnia, całodobowa siłownia, sauna, pokój do jogi, ścianka wspinaczkowa, a nawet taras z jacuzzi zlokalizowany na dachu budynku. Do dyspozycji mieszkańców są również pralnia i rowerownia. Na terenie akademika znajdują się także ogólnodostępne przestrzenie, takie jak sklep spożywczy Lewiatan czy restauracja Mr. Pancake. Na wzór międzynarodowych kampusów, akademik nadzorowany jest całodobową telewizją CCTV. 24 godziny na dobę czynna jest również recepcja i biuro ochrony.

Za projekt przebudowy budynku Telpod odpowiadają krakowskie pracownie architektoniczne IMB Asymetria oraz Make It Yours, a generalnym wykonawcą inwestycji był UNIBEP S.A. Akademik, który otwarto we wrześniu 2019 r., zrealizował Golub GetHouse we współpracy z amerykańską firmą CA Ventures International.