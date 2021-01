Akustyka budynków w walce z hałasem wokół nas. Trwa kampania edukacyjna

- W nadmiernym hałasie żyje jedna trzecia Polaków w każdym wieku, w tym większość dzieci szkół podstawowych - mówi Hanna Wilińska z Centrum Edukacji Filharmonii w Szczecinie. Trwa 5. edycja kampanii pt. „Słyszę Dobre Dźwięki” - projektu, którego celem jest edukacja oraz promocja dobrych praktyk w zakresie akustyki budynków.

Trwa 5. edycja kampanii na rzecz walki z hałasem pt. „Słyszę Dobre Dźwięki”, której inicjatorem jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Celem projektu jest edukacja, jak niebezpieczny dla zdrowia, szczególnie dzieci, jest hałas oraz promocja dobrych praktyk w zakresie akustyki budynków. Podsumowaniem kampanii będzie ogólnopolska konferencja online, która odbędzie się 16 lutego br.

- W nadmiernym hałasie żyje jedna trzecia Polaków w każdym wieku, w tym większość dzieci szkół podstawowych. Powoli nasz słuch się pogarsza, co rzutuje na ogólną jakość życia. Zgiełk to najczęstszy powód nadpobudliwości psychoruchowej najmłodszych. Dzieci niedosłyszących przybywa tak szybko, że specjaliści zaczęli zaliczać niedosłuch do chorób cywilizacyjnych - mówi Hanna Wilińska z Centrum Edukacji Filharmonii w Szczecinie.

Konferencja: od rodziców, przez architektów, po świat nauki

Podczas konferencji online „Usłysz przyszłość – wyzwania ekologii akustycznej”, która odbędzie się 16 lutego w godz. 10.00-18.00, głos zabiorą przedstawiciele środowiska naukowego, aktywiści trzeciego sektora, pracownicy firm związanych z akustyką i ośrodków medycznych. W swoich wystąpieniach poruszą takie tematy, jak: akustyka miast, hałas w przestrzeni publicznej, psychologia słuchu, higiena słuchu, nowoczesne technologie w zakresie pracy z dźwiękiem i projektowanie akustyczne. Wiedza teoretyczna będzie konfrontowana z praktykami artystycznymi i pedagogicznymi.

Sympozjum rozpocznie podsumowanie kampanii „Słyszę Dobre Dźwięki”, której zwieńczeniem był konkurs na tworzenie Szkolnych Stref Harmoniii. Na projekt składały się warsztaty, spotkania i gry edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konferencje branżowe oraz wydarzenia w przestrzeni miejskiej.

Następnie o tym, ile jest wokół nas szkodliwego zgiełku i jak świadomie chronić słuch, opowiedzą eksperci m.in. z ramienia Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Praktycznych wskazówek „jak słuchać” udzielą kompozytorzy i instrumentaliści Filharmonii w Szczecinie, a także specjaliści z Centrum Słuchu i Mowy Medincus. Wgląd w projektowanie przyjaznej akustyki wnętrz w najbardziej newralgicznym miejscu - w szkołach - da firma firma Ecophon, specjalizująca się w akustyce placówek oświatowych, prezenując raporty z adaptacji dźwiękowych budynków. Tutaj program konferencji.

Ochronić słuch dzieci

Hałas zwykle lekceważymy, godzimy się z nim, tłumacząc to ograniczeniami placówki lub budżetu. Wpływa on jednak negatywnie na zdrowie dzieci: niszczy komórki czuciowe w uchu wewnętrznym, które nie mają zdolności odnawiania się. Hałas w szkołach wywiera ujemny wpływ na układ nerwowy, co objawia się zawrotami i bólem głowy, szumem w uszach, zaburzeniami snu, podwyższonym ciśnieniem krwi, zmęczeniem. Utrudniona jest aktywność fizyczna, intelektualna, zdolność do koncentracji uwagi, analityczno-syntetycznego rozumowania. Powoli słuch się pogarsza, co rzutuje na ogólną jakość życia.