Akustyka nagrodzona Red Dotem

Modułowy system sufitowy HeartFelt® Baffles marki Hunter Douglas Architectural został doceniony przez jury plebiscytu Red Dot Design Award.

Hunter Douglas Architectural zdobył prestiżową międzynarodową nagrodę w dziedzinie wzornictwa przemysłowego za modułowy system sufitowy . Nagroda Red Dot w kategorii Product Design to kolejne trofeum zaledwie dwa lata po udanym debiucie systemu sufitów liniowych HeartFelt®, który zdobył nagrodę Red Dot Best of the Best.

Michiel Langeveld, Manager Research & Development w Hunter Douglas Architectural powiedział, że nagroda to efekt pionierskiego wzornictwa i elastyczności w stosowaniu. – Cieszymy się, że produkt HeartFelt® nadal zachwyca jury Red Dot. Zarówno dla projektu jak i projektanta nagroda jest potwierdzeniem spójności między kształtem, funkcją i materiałem i bez wątpienia pomoże nam w dalszym udoskonalaniu produktu – dodał.

Wprowadzenie systemu Heartfelt®Baffles dało możliwość projektantom wnętrz i architektom stosowania systemów filcowych w nowych aranżacjach. Baffle ograniczają rozchodzenie się dźwięku i zmniejszają czas pogłosu, przez co skutecznie poprawiają właściwości akustyczne w salach koncertowych, teatrach, salach konferencyjnych i wszędzie tam, gdzie dobra jakość dźwięku ma istotne znaczenie.

Panele są doceniane i chwalone przez projektantów i architektów za ich prostotę i swobodę w doborze kształtów i wymiarów, a także możliwość montażu i demontażu bez użycia kleju. Baffle HeartFelt® zostały już dostarczone i zamontowane w czterech projektach na świecie: w siedzibie kancelarii Dentons w Amsterdamie (Niderlandy), w Specjalistycznym Szpitalu i Centrum Badań Króla Faisala w Dżuddzie (Arabia Saudyjska), Forum LDC w Brukseli (Belgia) oraz paryskim biurze CAP (Francja). Produkt będzie również instalowany w biurach Acoulite w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz w Amstelveen Vitality Center KPMG (Niderlandy).