All Connect - nowa koncepcja spotkań hybrydowych w hotelach Accord

Koncepcja ALL CONNECT w grupie hotelarskiej Accor pozwoli gościom hotelowym na całym świecie łatwiej dostosować się do zmian i stylu pracy, które zapoczątkowała pandemia COVID-19 i zostaną z nami na dłużej.

Wiodąca na świecie grupa hotelarska Accor ogłosiła podjęcie współpracy z firmą Microsoft, aby przy pomocy platformy Teams wprowadzić ALL CONNECT. To nowe rozwiązanie umożliwi gościom na całym świecie łatwiej dostosować się do zmian i stylu pracy, które zapoczątkowała pandemia COVID-19 i zostaną z nami na dłużej.

Obecnie już 55% hoteli znajdujących się w portfolio marek Accor mających w ofercie sale konferencyjne zapewnia swoim klientom hybrydowe rozwiązania konferencyjne. Z nowej koncepcji wypracowanej przez grupę i Microsoft goście będą mogli skorzystać od kwietnia 2021 roku. ALL CONECT zagwarantuje hotelom pełne i wzbogacone doświadczenia, które podniosą poprzeczkę dla spotkań hybrydowych. Do 2022 r. Accor zamierza osiągnąć 100% zgodność hoteli z salami konferencyjnymi, tak by spełnić nowe standardy spotkań we wszystkich markach grupy na całym świecie – od ekonomicznych po luksusowe.

Dzięki usłudze Microsoft Teams Grupa Accor będzie mogła połączyć kulturę swoich usług i marek, umożliwiając klientom korporacyjnym i gościom fizyczne spotkania w hotelu z wirtualnymi interakcjami w wielu lokalizacjach jednocześnie. Spotkania będą odbywać się na platformie Microsoft Teams, gdzie uczestnicy mogą się łączyć i angażować w nie wirtualnie. W salach konferencyjnych hoteli sieci Accor, Microsoft Teams Rooms i Surface Hub 2S będą łączyć ludzi na miejscu ze zdalnymi uczestnikami, dzięki wykorzystaniu najlepszych urządzeń audio i video. Wszyscy biorący udział w spotkaniu będą mogli z łatwością prezentować treści i wchodzić w interakcję z wirtualnymi członkami, tak jakby byli w tym samym pomieszczeniu. Dzięki ALL CONNECT goście będą mogli organizować spotkania w ramach profesjonalnych i zintegrowanych doświadczeń z dowolnego miejsca.

Koncepcja skoncentruje się głównie na spotkaniach w mniejszym gronie, od 8 do 50 uczestników fizycznych. Goście i klienci będą mogli skorzystać z wiedzy wyspecjalizowanych zespołów, doświadczenia Grupy Accor w zakresie spotkań i wydarzeń, a także elastycznej cyfrowej platformy do rezerwacji. Usługa zaoferuje także zindywidualizowane programy spotkań i doświadczeń z zachowaniem rygorystycznych środków sanitarnych i bezpieczeństwa w ramach protokołu ALLSAFE opracowanego wspólnie z Bureau Veritas.

Jak wskazują wewnętrzne badania przeprowadzone przez Accor, 50% spotkań fizycznych zaplanowanych przez klientów firmy Meetings & Events w 2021 r. zostanie przełączonych na formaty wirtualne, a 70% respondentów postrzega spotkania hybrydowe jako ważną usługę w przyszłości. Tendencja do organizacji zdalnych wydarzeń i spotkań utrzyma się po zakończeniu pandemii, bez względu na zmiany w budżetach spotkań.