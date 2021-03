Andrzej Truszczyński w gronie najlepszych architektów świata

W ubiegłym roku Andrzej Truszczyński zdobył nagrodę German Design Award oraz był finalistą World Architecture Festival. Teraz został zaliczony do grona najlepszych młodych architektów świata, 40 Under 40.

REKLAMA

Spośród setek kandydatów, polski architekt - Andrzej Truszczyński został wybrany przez międzynarodowe Jury w konkursie 40 Under 40 organizowanym przez The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design oraz European Centre of Architecture do grona 40 prekursorów współczesnej architektury.

Nagroda Europe 40 Under 40

Nagroda Europe 40 Under 40 przyznawana jest przez The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies oraz The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design od 2008 roku. Głównym założeniem corocznego programu Europe 40 Under 40 jest prezentacja czterdziestu prekursorów architektury, których styl projektowy będzie odciskać swój ślad w kształtowaniu przestrzeni, w której będziemy żyć. Ta prestiżowa lista architektów ma na celu docenienie dotychczasowego dorobku, jak również promocję i wspieranie ich twórczości, by mogła się jeszcze bardziej rozwijać, realizując coraz to trudniejsze i śmielsze projekty.

Przeczytaj także >> Anne Lacaton i Jean-Philippe Vassal: poznaj dorobek architektoniczny laureatów nagrody Pritzkera

Ta nagroda jest pewnego rodzaju certyfikatem najwyższej jakości, potwierdzeniem warsztatu architektonicznego, wyjątkowej umiejętności do rozwiązywania problemów poprzez twórcze nieszablonowe myślenie o projekcie i projektowaniu, wyznaczając nowe trendy i standardy na przyszłość.

Wcześniejszymi laureatami nagrody 40 Under 40 byli m.in. Bjarke Ingels z BIG Architekci, który zasłynął realizacją stoku narciarskiego na budynku spalarni śmieci w Kopenhadze, co jest tematem jednego z odcinków serialu Abstract na Netflix, czy włoski duet Fabrizio Barozzi i Alberto Veiga twórcy m.in. najlepszy budynek Europy filharmonia Szczecińska.

Polskie nazwiska to np. Robert Konieczny (najlepsza przestrzeń publiczna 2016 Muzeum Dialogu Przełomy w Szczecinie) czy Tomasz Konior twórca budynku NOSPR w Katowicach, którzy jako pierwsi Polacy zostali docenienie przez jury 40 Under 40. To właśnie oni, wybrani dekadę temu, tworzyli najbardziej śmiałe inwestycje świata.

Katalog z pracami zwycięzców dostępny będzie pod koniec maja 2021, a oficjalna ceremonia wręczenia nagród planowana jest na listopad 2021 w Atenach, jeżeli tylko sytuacji związana z pandemią na to pozwoli.

Program Europe 40 Under 40 został zainicjowany przez The European Center jako coroczny program zwracający uwagę na nowe pokolenie architektów i designerów, którzy będą mieć wpływ na kreowanie i tworzenie otaczającego nas świata.

Architektura doceniana na arenie międzynarodowej