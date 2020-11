Animowana historia polskiego designu

W ramach rządowego programu "Kultura w sieci" premierę wczoraj miała platforma KO-LEKCJE, na której obejrzeć można animowane filmy poświęcone historii polskiego wzornictwa.

REKLAMA

Polski design opowiedziany na nowo - KO-LEKCJE to platforma edukacyjna, na której znalazły się film animowane opowiadające o polskim wzornictwie. To historia w pigułce, która zainteresuje wszystkich pasjonatów designu – opowiada o postaciach, technologiach i wydarzeniach historycznych, które zaowocowały pięknymi przedmiotami i architekturą z polskim rodowodem.

Wszystko zaczyna się od gruźlicy, która sprawia, że Stanisław Witkiewicz jedzie do Zakopanego – znanego w tym czasie uzdrowiska. To tam widzi po raz pierwszy kolekcję zakopiańskich przedmiotów użytkowych, które inspirują go do stworzenia Stylu Zakopiańskiego, co daje początek Polskiej Sztuce Stosowanej.

W tym samym czasie Polacy będący pod zaborami, walczą o swoją tożsamość i odrębność kulturową.

I tę walkę wygrywają, o czym świadczy wielki sukces na Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 roku, gdzie, już niepodlegli, Polacy otrzymują ogromną ilość nagród.

Następnie przychodzi czas Globalnego Kryzysu, który zmusza do poszukiwań tańszych rozwiązań – już wtedy „ornament to zbrodnia”, a priorytetami projektowania są funkcjonalność oraz ekonomia produkcji. Nastaje czas awangardy.

Trzeci film serii to opowieść o pływających salonach polskiej kultury – transatlantykach – MS Batorym i MS Piłsudskim. Podróż przerywa im rok 1939 i II Wojna Światowa.

KO-LEKCJE powstały w ramach rządowego programu "Kultura w sieci". Są odpowiedzią na potrzebę udostępniania kultury w Internecie w dobie pandemii, ale też na potrzebę przedefiniowania form edukacji w ogóle. Krótkie, atrakcyjne wizualnie animacje, dzięki internetowi są szeroko dostępne, a dzięki swojej formie bardzo przystępne – są materiałem dydaktycznym skrojonym na miarę dzisiejszego świata, w którym chcemy zdobywać wiedzę szybciej i w bardziej atrakcyjny sposób.

Mają też stać się pomostem międzypokoleniowym – połączyć osoby z pokolenia Baby Boomers, którym polskie wzornictwo często kojarzy się pejoratywnie, z młodszymi pokoleniami, które do tych wzorów wracają.

produkcja: ONTO studio www.ontostudio.pl; scenariusz: Kaja Nosal, Anna Wręga; konsultacja merytoryczna: Anna Demska; reżyseria: Bartłomiej Świderski; ilustracje: Adam Wójcicki; animacja: Marek Kramarczyk, Tomasz Bar; lektor: Krzysztof Unrug, Julita Michalak; muzyka: Jaguarec; udźwiękowienie: Paweł Uszyński, Ucho studio; tłumaczenie: Caryl Swift

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.