Anne Lacaton i Jean-Philippe Vassal: poznaj dorobek architektoniczny laureatów nagrody Pritzkera

Nagroda Pritzkera, przyznawana od 1972 roku za całokształt twórczości, uważana jest za najważniejszą architektoniczną nagrodę na świecie. W tym roku jej laureatami został duet francuskich architektów, Anne Lacaton i Jean-Philippe Vassal. Przyglądamy się portfolio architektów, którzy właśnie oficjalnie weszli do grona największych sław światowej architektury!

Nagroda Pritzkera uważana jest za najważniejszą nagrodę architektoniczną świata. Wśród jej zdobywców są między innymi takie sławy architektury, jak Zaha Hadid czy Norman Foster. Teraz do grona jej laureatów dołączył również duet francuskich architektów, Anne Lacaton i Jean-Philippe Vassal, którzy swoją działalność rozpoczęli w 1987 roku.

Dobra architektura

– Dobra architektura to architektura otwarta – otwarta na życie, otwarta na to, aby wzmacniać wolność każdego, w taki sposób, aby miał on swobodę robienia tego, czego potrzebuje. Nie powinna być demonstracyjna czy zwracająca na siebie uwagę – musi być czymś znajomym, użytecznym i pięknym, posiadającym zdolność do dyskretnego wspierania życia, które będzie się wśród niej toczyć – mówi Anne Lacaton. Ta definicja dobrej architektury według Anne Lacaton obrazuje doskonale podejście duetu architektów do tworzonych projektów.

Poprzez swoje projekty mieszkań prywatnych i socjalnych, instytucji kulturalnych i akademickich, przestrzeni publicznych i projektów urbanistycznych, Lacaton i Vassal odkrywają na nowo zrównoważony rozwój poprzez charakterystyczny dla nich szacunek dla już istniejących struktur, rozpoczynając swoje projekty od inwentaryzacji tego, co już istnieje.

Projekty spod kreski francuskich architektów na pierwszym miejscu stawiają wzbogacanie ludzkiego życia przez pryzmat swobody użytkowania, przynoszą korzyści społeczne, ekologiczne i ekonomiczne jednostkom, ale także wspomagają ewolucje miast.

– Prace Anne Lacaton i Jean-Philippe'a Vassala odzwierciedlają demokratycznego ducha architektury. Swoimi pomysłami, podejściem do zawodu i budynkami, które są ich wynikiem udowadniają, że bez nostalgii można realizować zobowiązanie do odbudowy architektury, która jest jednocześnie technologiczna, innowacyjna i przyjazna dla środowiska – przeczytamy w uzasadnieniu jury nagrody Pritzkera.

Zdaniem jury, któremu przewodniczył Alejandro Aravena, laureat nagrody Pritzkera z 2016 roku, Lacaton i Vassal nie tylko zdefiniowali podejście architektoniczne, które czerpie z dziedzictwa modernizmu, nadając mu współczesny charakter, ale również zaproponowali lepszą definicję samego zawodu architekta.

– Nasza praca polega na rozwiązywaniu problemów i likwidowaniu ograniczeń oraz znajdowaniu przestrzeni, które mają potencjał tworzenia zastosowań, emocji i uczuć – wyjaśnia Vassal. Z kolei Anne Lacaton podkreśla: - Transformacja to możliwość robienia więcej i lepiej z tym, co już istnieje. Rozbiórka budynku jest decyzją łatwą i krótkoterminową. Oznacza marnotrastwo wielu rzeczy: energii, materiału, historii. Ponadto ma bardzo negatywny wpływ społeczny. Dla nas to akt przemocy – zaznacza.