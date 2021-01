AP Szczepaniak podsumowują rok 2020

Nagrody w międzynarodowych plebiscytach, liczne inwestycje z segmentu mikroapartamentów... rok 2020 był dla pracowni AP Szczepaniak obfitującym w wydarzenia. Jak sami go podsumowują?

W 2019 roku pracownia architektoniczna AP Szczepaniak świętowała swoje dwudziestolecie. Kolejny, 2020 rok przyniósł przede wszystkim nowe wyzwania i nagrody. Jak architekci z AP Szczepaniak podsumowują mijający rok?

Dobry rok dla poznańskiej Atal Warta Towers

Na początku roku ogłoszone zostały wyniki konkursu z 2019: zwycięstwo w konkursie Urban Design & Architecture Design Awards 2019 w kategorii Mixed Use (Concept) za Atal Warta Towers. Ta sama inwestycja zdobyła również drugie miejsce w ogólnoświatowym konkursie Global Future Design Awards 2020 w kategorii Mixed Use Concept. Była to jedyna nagrodzona pracownia architektoniczna z Polski. Inwestorem jest firma Atal S.A.

– Atal Warta Towers zaprojektowaliśmy na planie odwróconej litery P. Wewnątrz postanowiliśmy wydzielić ogólnodostępne patio, służące jako plac miejski. To właśnie tu będą mieścić się punkty handlowe i usługowe. W budynku powstaną 352 mieszkania. Pochylając się nad kształtem bryły, za cel postawiliśmy sobie uzyskanie jak najlepszego widoku na Wartę i Stare Miasto – tłumaczy Artur Szczepaniak, główny projektant w AP Szczepaniak.

Kolejna nagroda w kategorii mixed use

Ten rok w AP Szczepaniak zdecydowanie należał do mikroapartamentów. Projekt Starter III to kontynuacja słynnych wrocławskich Starterów – mikroapartamentowców przeznaczonych dla osób, które rozpoczynają samodzielne życie i stoją przed wyborem akademika, pokoju w mieszkaniu studenckim lub w pełni niezależnego lokum. Inwestycja mieści się w pobliżu dworca głównego i galerii handlowej Wroclavia.

Projekt został nagrodzony w konkursie European Property Awards w kategorii Mixed Use. Obiekt wyróżnia się nietypową fasadą. Układ okien jest nieregularny, co pozwala optycznie zatrzeć granice między poszczególnymi kondygnacjami. Wygląd ten sprawił, że przez wrocławian budynek nazywany jest Tetrisem. Jak zauważają architekci z AP Szczepaniak, łączenie funkcji w ramach jednego projektu jest obecnie coraz ważniejsze.

Kolejne mikroapartamenty na mapie Wrocławia

W 2020 roku zakończyła się budowa wspomnianego Startera III. Budynek przy ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu liczy 255 mikroapartamentów. Inwestorem jest spółka Dolnośląskie Inwestycje. To jednak nie jedyna budowa tego typu obiektu we Wrocławiu. Jak zapewniają architekci z AP Szczepaniak, model mikroapartamentów będzie w najbliższej przyszłości coraz popularniejszy.

Ruszyła również budowa inwestycji Legnicka 60C, której inwestorem jest Grupa By Made. Inwestycja mieszcząca się przy jednej z głównych arterii Wrocławia będzie liczyć 7 kondygnacji. Mikroapartamenty pod wynajem sięgają tu od 16 do 30 metrów kwadratowych. Choć budynek dopiero powstaje, dostępny jest już lokal pokazowy.