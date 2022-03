Apel SARP do polskich architektów o solidarność środowiskową z architektami z Ukrainy

Stowarzyszenie Architektów Polskich wystosowało apel do polskich architektów o solidarność z architektami z Ukrainy.

"Czas gdy rosyjska agresja próbuje pozbawić wolności naszych sąsiadów Ukrainę, wymaga naszej deklaracji poparcia i solidarności adresowanej do tych, którzy poddani zostali opresji wojny" - mocnymi słowami rozpoczyna się apel SARP.

"Demokratycznie rozwijająca się państwowość stanęła wobec siły wroga chcącego pozbawić JEJ szans rozwoju, zniszczyć infrastrukturę społeczną, zastopować inwestycje budujące przestrzenne struktury kraju.

Heroiczna obrona prowadzona przez Obywateli Ukrainy dowodzi ogromnej siły i woli trwania w wolnym i rozwijającym się Państwie."

W liście do architektów p.o. Prezesa SARP, Jerzy Grochulski zwraca uwagę na dramatyczną sytuację zawodową architektów z Ukrainy. "Uznając te wartości za motywujące nas architektów do zademonstrowania poparcia dla Ukraińskich Kolegów w profesji, zwracam się do Polskich Architektów o współdziałanie w zakresie możliwości zachowania ciągłości zawodowej naszych wschodnich sąsiadów. ONI - pozbawieni szansy prowadzenia projektów we własnych pracowniach, skazani na czasowy pobyt w Polsce, potrzebują również wsparcia w zakresie organizacji nowych stanowisk pracy." - nawołuje.

"Realizując postulaty zgłoszone w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP przez Koleżankę Martę Sękulską-Wrońską, Kolegów Szymona Wojciechowskiego i Pawła Kobylańskiego, wreszcie Zarząd Główny Stowarzyszenia apeluję, aby w Waszych biurach i pracowniach projektowych mogli ONI realizować ICH zawodową misję."

Pracownie architektoniczne, które chcą pomóc zatrudniając ukraińskich architektów, mogą zgłosić taką możliwość w swoich lokalnych oddziałach SARP. "O powstaniu takiej możliwości - uzyskania pracy czy stworzenia dla Nich stanowisk, na których mogliby kontynuować własne projekty - informujcie proszę Wasze macierzyste Oddziały SARP. Oferta taka zostanie niezwłocznie przekazana przybywającym do Polski Ukraińskim Architektom i stanie się dowodem środowiskowej solidarności. Pokaże, że nie jesteśmy obojętni na tragedie dotykające poszczególne osoby i kraj najechany przez wroga oraz, że chcemy podobnie jak Ukraińscy Architekci współuczestniczyć w Jego odbudowie po zniszczeniach wojennych."

"Mam nadzieję, że stanie się to również w oparciu o projekty powstałe w pracowniach Polskich Architektów udostępnionych Koleżankom i Kolegom emigrującym z Ukrainy."" apeluje p.o. Prezesa SARP.

