Aquapark na Brochowie: kapsuła czasu wmurowana w fundamenty

Kapsuła czasu została dziś uroczyście wmurowana w fundamenty powstającego Aquaparku przy ul. Polnej 10 we Wrocławiu. Prace budowlane, pomimo trudnego roku 2020, idą pełną parą i według zaplanowanego harmonogramu. Aquapark na Brochowie zostanie otwarty wiosną 2022 roku.





Inwestycję wykonuje konsorcjum firm Mosty Łódź i PPUH Transcom. Aquaparkiem na Brochowie będzie zarządzała spółka Wrocławski Park Wodny. Koszt inwestycji szacowany jest na 35 milionów złotych netto.

Symbolicznego aktu wmurowania kapsuły czasu w fundamenty powstającego Aquaparku dokonał Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

– Przede wszystkim cieszę się, że mimo pandemicznej ery udaje nam się realizować plany i pozbywać białych plam na mapie Wrocławia, gdy chodzi o infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. W zeszłym tygodniu miałem przyjemność przebywać wraz z Państwem na terenie budowy hali do sportów walki i podnoszenia ciężarów przy ul. Racławickiej, gdzie postęp prac jest imponujący i gdzie będzie rezydował Śląsk Wrocław. Z kolei w przyszłym roku mamy się doczekać nowego domu dla lekkoatletów, czyli hali na Kłokoczycach, przy której stawianiu Wrocław partycypuje. A teraz wracamy na ul. Polną, by urozmaicić życie mieszkańców zamieszkujących Brochów i okolice. Najbliższego lata będzie tu jeszcze plac budowy, ale latem 2022 roku winien już służyć wrocławianom ekologiczny Aquapark z trzema basenami krytymi i jednym zewnętrznym - pod chmurką, a raczej pod słońcem. Będą też sale fitness, sala do jogi, sauny, mnóstwo terenów zielonych, plaża i parking samochodowo-rowerowy. To miejsce powinno tętnić życiem i być punktem spotkań lokalnej społeczności. Baza Wrocławia staje się coraz bardziej kompletna i to mnie ogromnie cieszy – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

W kapsule czasu umieszczone zostały symbole, które mają przypominać współczesność. Znalazły się tam m.in.: bilety i karnet do Aquaparku, w aktualnej cenie; maseczka ochronna – symbol pandemii COVID19; biuletyn miejski z aktualnościami z życia Wrocławia; czepek Aquaparku; list do mieszkańców napisany przez Prezydenta Jacka Sutryka oraz, ze względu na ogłoszony przez Sejm RP rok 2021 - „Rokiem Tadeusza Różewicza”, wiersz poety związanego z Wrocławiem.

– Najbardziej cieszy nas fakt, że pomimo trudnego roku 2020 udaje się realizować inwestycję bez przesunięć w czasie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jak widać, wykonaliśmy roboty ziemne i przyłączeniowe mediów. Została wylana płyta fundamentowa i rozpoczęło się stawianie ścian – mówi Grzegorz Kaliszczak, prezes Wrocławskiego Parku Wodnego.

Przypomnijmy, że w miejscu powstania nowej inwestycji w latach 30. XX wieku funkcjonowało miejskie kąpielisko. Nowa inwestycja obejmie teren o powierzchni 18 tys. mkw., z czego prawie 13 tys. mkw. zajmie zieleń. Przy nowym obiekcie wykonawca zasadzi 35 drzew oraz prawie 600 mkw. krzewów i traw.