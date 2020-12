Archiprzewodnik po Europie: ukazała się wyjątkowa książka, której współautorem jest Robert Konieczny

"Archiprzewodnik po Europie" - taki tytuł nosi książka, której autorem, razem z krytykiem architektury i publicystą Tomaszem Malkowskim jest architekt Robert Konieczny, założyciel pracowni KWK Promes. Książka, będąca wędrówką przez najbardziej odważne budynki europejskie ostatnich kilku dekad, ukazała się właśnie nakładem Wydawnictwa Pascal.

REKLAMA

Hala targowa w Rotterdamie, nad którą okrakiem stanął blok mieszkalny. Duńskie Muzeum Morskie zbudowane pod ziemią niczym scenografia z filmu science fiction. Drewniana kapliczka w Alpach będąca duchową esencją architektury. Uczelnia w Katowicach, która jest hołdem dla śląskich familoków. To tylko kilka europejskich obiektów, które architekt Robert Konieczny i krytyk architektury Tomasz Malkowski uznali za warte zobaczenia. Każdemu obiektowi towarzyszy żywa dyskusja autorów. Dwie, czasami skrajnie odmienne opinie pozostawiają czytelnikowi miejsce na wyrobienie własnego zdania.

Robert Konieczny to uznany architekt, założyciel pracowni KWK Promes w Katowicach. Autor wielu wybitnych budynków zdobywających najważniejsze nagrody na świecie, w tym domu Arki w Brennej (tytuł najlepszego domu na świecie w konkursie Wallpaper Design Awards w 2017 r.), Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie (najlepszy budynek na świecie na World Architecture Festival 2016, ex aequo I nagroda w konkursie European Prize for Urban Public Space w 2016 r.). Członek prestiżowej Francuskiej Akademii Architektury.

Tomasz Malkowski to krytyk architektury i publicysta, pracował dla „Gazety Wyborczej”, „Architektury-murator”, współtworzył magazyn „ARCH”. Autor wielu artykułów i scenariuszy związanych z architekturą i historią architektury.

Źródło: Wydawnictwo Pascal